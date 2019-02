Schönau-Altneudorf. (aham) Spritzen statt Pinsel, Infusionsbeutel statt Farbeimer: Die neue Rettungswache wird im ehemaligen Malergeschäft Happes in der Altneudörfer Straße untergebracht. "Wir haben ein passendes Objekt in Altneudorf gefunden", sagt Ralf Dussinger, Rettungsdienstleiter des Deutschen Roten Kreuzes. Damit kommt dem Schönauer Stadtteil wieder eine entscheidende Rolle in der medizinischen Versorgung des Steinachtals zu. "Wieder" deshalb, da dort bis 2011 die ärztliche Notfallzentrale angesiedelt war - und deren Schließung ein schwerer Schlag für die Region war.

Die Planungen zur Rettungswache wurden Anfang des vergangenen Jahres bekannt, damals hoffte man noch, die Rettungswache 2018 in Betrieb nehmen zu können. Daraus wurde aber nichts. "Es war schwierig, ein passendes Objekt zu finden", berichtet Dussinger. Schließlich braucht es Platz für Büro, Aufenthalts- und Sanitärräume. Und ganz wichtig: eine Garage für den Rettungswagen. Mit den Geräten und Medikamenten an Bord, dürfte dieser nicht im Freien stehen, erklärt Dussinger und fügt hinzu: "Außerdem wäre es schlecht, wenn die Kollegen vor einem Einsatz erst noch Eis kratzen müssten."

Das leerstehende Malergeschäft muss noch umgebaut werden. "Der Architekt ist beauftragt, die Nutzungsänderung ist beim Landratsamt beantragt", berichtet Dussinger über den Stand der Dinge. An Letzterem hängt es derzeit. "Sobald die Genehmigung vorliegt, können wir anfangen", so der DRK-Rettungsdienstleiter. Denn es habe schon Begehungen mit Handwerkern gegeben, sie seien sofort einsatzbereit.

"Unser Ziel ist es, die Rettungswache noch vor den Sommerferien zu beziehen", sagt Dussinger. Der Rettungswagen und die Besatzung seien bereits im Einsatz. Bislang seien sie noch in Bammental stationiert. Sobald der Umbau in Altneudorf fertig sei, sollen sie zentral im Steinachtal untergebracht werden. Von dort aus sind die Helfer neben Schönau und Altneudorf auch in Heiligkreuzsteinach mit seinen sieben Ortsteilen, Wilhelmsfeld und Heddesbach im Einsatz. Und zwar 24 Stunden lang, wie der Rettungsdienstleiter betont. Damit geht die Maximalhoffnung der Menschen im Steinachtal in Erfüllung. Denn lange war nicht sicher, ob der Rettungsdienst möglicherweise nur tagsüber bereitstünde.