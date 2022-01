Neckarsteinach. (cm) Jetzt ist es amtlich: Der hessische Landkreis Bergstraße – und damit auch Neckarsteinach – gilt als Corona-Hotspot. Da die Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag mit einem Wert von 457,9 den dritten Tag in Folge über 350 lag, sehen die aktuellen hessischen Coronaschutz-Verordnungen die Umsetzung zusätzlicher "Hotspot-Regelungen" und Infektionsschutzmaßnahmen vor. Der Kreis hat daher eine entsprechende Allgemeinverfügung veröffentlicht, die am Samstag in Kraft tritt.

Somit gilt hier nun auch bei Veranstaltungen mit mehr als zehn Personen sowie im Kultur-, Sport- und Freizeitbereich – zum Beispiel auf dem Sportplatz, im Fitnessstudio, im Kino und im Theater – sowie in der Gastronomie und bei touristischen Übernachtungen: drinnen 2G-plus, draußen 2G. Außerdem müssen Prostitutionsstätten schließen. Die Kommunen können zudem Plätze für ein Verbot des Alkoholkonsums definieren. Neckarsteinach hat darauf aber verzichtet.