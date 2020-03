Sandhausen. (pol/mare) Am Montagabend ist bei Sandhausen ein 46-jähriger Kleintransporter-Fahrer von der Fahrbahn abgekommen und im Bach gelandet. Das berichtet die Polizei.

Der Mann war gegen 21 Uhr mit seinem Ford Transit auf der Kreisstraße K4153 von Sandhausen in Richtung Bruchhausen unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen kam er in einer leichten Kurve von der Fahrbahn ab, schleuderte gegen ein Belüftungsrohr am Fahrbahnrand und weiter ins Bachbett des Leimbach, wo er schließlich mit seiner Fahrzeugfront gegen die Uferböschung stieß. Der 46-Jährige konnte sich selbst aus dem Wagen befreien und blieb unverletzt.

Das Fahrzeug musste mit einem Kran aus dem Bachbett geborgen werden, bevor es abschleppt werden konnte. Der Sachschaden wird auf fast 20.000 Euro geschätzt. Die Freiwillige Feuerwehr Sandhausen unterstützte die Polizei bei der Unfallaufnahme durch Ausleuchtung der Unfallstelle und Absperrmaßnahmen. Die K4153 war während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten bis etwa 0.30 Uhr gesperrt.