Sandhausen. (luw) Für Familien ist Sandhausen ein gutes Pflaster. Nicht nur die Kleinsten haben einen Platz im Kindergarten sicher, auch für Schüler könnte das Betreuungsangebot fast nicht besser sein. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung ein ganzes Paket an Maßnahmen zur "Kindergarten- und Schülerbetreuung" auf den Weg gebracht. Dazu gehört die Benennung der bald zu eröffnenden Kindertagesstätte (Kita) im Ziegelhüttenweg ebenso wie die Erweiterung der Betreuungskapazitäten.

Mindestens 80 Kinder können ab Ende August in der neuen Kita unterkommen. Der Gemeinderat stimmte einhellig dafür, die Einrichtung auf den Namen "Abenteuerland" zu taufen. Darin ist fortan Platz für 40 ein- bis dreijährige Kinder sowie für 40 Drei- bis Sechsjährige. "Damit schaffen wir eine wesentliche Entlastung im Gemeindegebiet", erklärte Haupt- und Personalamtsleiter Günther Köhler im Räterund. Die erforderlichen Fachkräfte seien bereits gewonnen, die Betriebserlaubnis sei auf dem Weg. "Bei den aktuellen Geburtenzahlen in Sandhausen geht die Verwaltung davon aus, dass der Bedarf an Plätzen in Kindergärten und Kita gedeckt sein wird."

Jährliche Kosten von 7,6 Millionen Euro stemmt die Gemeinde für die Kinder- und Schülerbetreuung. "Das sind 22 Prozent unseres Ergebnishaushaltes", betonte Bürgermeister Georg Kletti, "das ist es uns wert". Durch den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz handelt es sich bei der Betreuung von Kindern im Alter zwischen einem und sechs Jahren um eine sogenannte Pflichtaufgabe, auf die rund 6,7 Millionen Euro entfallen. Die restlichen knapp 870.000 Euro wendet die Gemeinde für die Freiwilligkeitsleistung zur Schülerbetreuung auf. Während also für alle 675 Sandhäuser Kinder unter sechs Jahren im kommenden Kindergartenjahr ein Betreuungsplatz garantiert ist, beträgt die Quote bei der freiwilligen Leistung für Schüler nach dem jüngsten Beschluss rund 95 Prozent.

Die Personalkosten liegen bei insgesamt rund fünf Millionen Euro – laut Statistik der Gemeindeverwaltung hat sich dieser Wert in den vergangenen fünf Jahren in etwa verdoppelt.

Zur Erweiterung des Betreuungsangebots an der Grundschule beschloss der Gemeinderat nun, weitere zehn Plätze zu schaffen. Dazu wird eine neue Betreuungskraft eingestellt, was die Gemeinde jährlich zusätzlich über 5000 Euro für fünf Stunden pro Woche kostet. Zudem wächst die Kernzeitbetreuung im Ort um fünf Plätze. Dies wird durch die Einstellung einer "FSJ-Kraft" (Freiwilliges Soziales Jahr) für rund 6000 Euro jährlich ermöglicht.

Auch in den Sommerferien können Eltern ihre Kinder betreuen lassen. Das vom Leimener Friedrichstift betriebene "Jukiz" bietet zwei Wochen lang von 7 bis 15 Uhr Platz für 20 Kinder. Dafür zahlt die Gemeinde künftig bis zu 10.000 Euro an die Jugendhilfeeinrichtung. Dadurch verspricht sich die Verwaltung eine Entlastung in der örtlichen Ferienbetreuung.

Hakan Günes (CDU) hob noch einmal hervor, dass es sich bei der Betreuung von Schülern um eine freiwillige Leistung der Gemeinde handelt. "Im Wahlkampf haben sich Bürger kritisch bei uns über das Betreuungsangebot informiert und fragten, ob der Gemeinderat den Ausbau verschlafen hätte", berichtete Günes, "die Antwort lautet eindeutig Nein". Seit Klettis Antritt als Bürgermeister im Jahr 2005 habe sich bezüglich der Kapazitäten "einiges getan".

Den seitens Sandhäuser Familien "erlebten Missstand" in der Schülerbetreuung griff auch Ralf Lauterbach (AL) auf. "Man wird oft an der Freiwilligkeitsleistung gemessen und hier haben wir besonnen agiert, die Quote auf 95 Prozent anzuheben", sagte er, "die Investitionen sind es wert, so einen Wert zu erreichen".