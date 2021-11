Sandhausen. (bmi) Es sind aktuell neun von normalerweise 130 Kindern: So viele – oder besser gesagt so wenige – Jungen und Mädchen sind am Donnerstag in das Kinderhaus Wirbelwind zu ihrer Kinderbetreuung gekommen.

Der Grund: Bei den Kindern, aber vor allen Dingen bei den Betreuungskräften, gibt es Corona-Fälle und es herrscht vor allem insgesamt ein hoher Krankenstand. "Alle unsere aktuell in neun Kohorten aufgeteilten Gruppen sind betroffen", teilte Wirbelwind-Leiterin Carmen Wild auf RNZ-Nachfrage mit. Dabei seien neben vereinzelten Covid-19-Erkrankungen vor allem viele Grippe-Fälle zu beobachten.

Die Folge:

Zwei Gruppen – je eine in Kindergarten und -krippe – sind seit Montag und bis auf unbestimmte Zeit geschlossen. Da von den normalerweise insgesamt 27 Fachkräften ihres Hauses aktuell nur noch deren acht einsatzfähig sind und das Personal auch nicht mehr zwischen verschiedenen Gruppen wechseln kann, sei dies unumgänglich gewesen.

"Es sind aber keine ganzen Gruppen in Quarantäne", erklärt Wild, die betont: "Wir versuchen natürlich weiter, so viel Betreuung wie möglich anzubieten, haben aber auch die Eltern um Unterstützung gebeten." Dem kommen viele Mütter sowie Väter nach und betreuen ihre Kinder nun selbst daheim, teils neben der Arbeit im Homeoffice. "Ein Großteil tut dies nicht nur bei Krankheitsfällen, sondern aus Vorsicht und in dem Willen, diese Corona-Welle zu brechen", betont die Leiterin der Einrichtung, in der normalerweise 50 Kinder unter 3 Jahren und 80 über 3-jährige Mädchen und Jungen betreut werden.