Von Lukas Werthenbach

Sandhausen. Zu bestimmten Zeiten kann die Suche nach einem Parkplatz in der Hopfengemeinde zur nervenaufreibenden Herausforderung werden. Immer wieder für Ärger sorgen vor allem Fahrzeuge, die eigentlich unerlaubt auf Gehwegen parken – was aber oft nicht bestraft wird, weil man im Rathaus um den Mangel an vollkommen regelkonformen Stellplätzen weiß. So verwundert es nicht, dass es bei der Beratung in der jüngsten Gemeinderatssitzung über ein umfassendes Verkehrskonzept für das gesamte Gemeindegebiet nur wenig um fahrende und umso mehr um abgestellte Autos ging. Einstimmig hat das Gremium nun ein solches Konzept auf den Weg gebracht. Ein Ingenieurbüro soll dieses erarbeiten. Aber auch die Bürger können daran mitwirken. Bis Ende September soll dies abgeschlossen sein (siehe unten).

Das Problem des ruhenden Verkehrs sei bei der Bürgerbefragung und im Rahmen seiner Sprechstunde mehr als nur einmal genannt worden, wie Bürgermeister Hakan Günes berichtete. Dies sei auch den "teils sehr engen Gassen" im Ort geschuldet, "die ein Parken auf dem Gehweg an manchen Stellen unumgänglich machen". Der Rathauschef erklärte, dass das nun mit der Erarbeitung des Konzepts beauftragte Karlsruher Ingenieurbüro "Köhler und Leutwein" bereits bei der Klausurtagung des Gemeinderats dabei gewesen sei und vor allem auch das Thema Parken auf der Agenda habe. Mit Blick auf die eingangs genannte Diskussion um nicht sanktioniertes Parken auf Gehwegen betonte Günes: "Als Leiter der Gemeindeverwaltung will ich nicht blind irgendwelche Kontrollen durch den Gemeindevollzugsdienst durchführen lassen, ohne verkehrstechnische Lösungen anzubieten."

Hauptamtsleiter Günther Köhler erläuterte im Gremium das weitere Vorgehen. In einem ersten Schritt soll demnach der "ruhende Verkehr in relevanten Gemeindestraßen" erfasst werden. Ein "besonderes Augenmerk" gelte dabei den "deutlichen Behinderungen" von Gehwegen. Auch besonders sensible Bereiche wie Kindergärten und Schulen seien dabei im Fokus. Planskizzen sollen etwaige bauliche Maßnahmen oder Markierungsarbeiten aufzeigen: "Neuer Parkraum kann geschaffen und vorhandener Parkraum eingeschränkt werden." Am Ende dieses Schritts soll ein "flächendeckendes Parkraumkonzept" stehen. Dabei gehe es um eine "Flächenumverteilung zu Gunsten des Radverkehrs sowie des öffentlichen Personennahverkehrs".

Danach werden die einzelnen Maßnahmen priorisiert und die Kosten abgeschätzt. Parallel ist eine "ausführliche und transparente Öffentlichkeitsarbeit" vorgesehen. Haushalts- und Online-Befragungen sollen stattfinden, Schülerbefragungen für ein Schulwegekonzept werden angeboten, auf Online-Karten sollen relevante Punkte markiert und kommentiert werden können.

Laut Köhler werden 50 Prozent der Kosten für Maßnahmen, die aus dem Verkehrskonzept hervorgehen, vom Land gefördert. Auch das Konzept selbst sei maximal zur Hälfte förderfähig. Die Kosten für das dafür nötige Verkehrsgutachten inklusive Bürgerbeteiligung durch "Köhler und Leutwein" werden mit rund 25.000 Euro angegeben.

Räte gingen auf Verkehrskonzept ein:

SPD und GAL fordern konsequente Strafen für Gehwegparker

Das nun auf den Weg gebrachte Verkehrskonzept ist mit vielen Hoffnungen für eine Verbesserung insbesondere der Parksituation im Ort verbunden. Das wurde auch bei den Stellungnahmen der Ratsmitglieder deutlich:

> Lars Albrecht (CDU) gab der Verwaltung mit auf den Weg, dass seine Fraktion gern mehr "einseitige Parkverbote" an Ortsstraßen hätte: "Hier ließe sich mit geringen Mitteln ein positiver Effekt erzielen." Und das Problem abgestellter Wohnmobile würde man am liebsten lösen, möglichst ohne die Fahrzeuge nur woanders hinzuverlagern. Zudem regte Albrecht an, am Ende separat über jede einzelne Maßnahme des Verkehrskonzepts abzustimmen.

> Thorsten Krämer (SPD) erinnerte an das von seinem Ortsverein vorgelegte Verkehrskonzept, das in einer 2017 eigens dafür gegründeten Arbeitsgemeinschaft erarbeitet und an den damaligen Bürgermeister Georg Kletti übergeben worden war: "Da kann man sich Inspiration holen." Krämer ergänzte, dass die Straßen immer gefährlicher geworden seien, und warb für einen derart ausgestatteten ÖPNV, dass "alte und junge Leute zu guten Preisen Lust haben, auf andere Verkehrsmittel umzusteigen". Mit Blick auf das tolerierte Parken auf Gehwegen kündigte Krämer einen Antrag seiner Fraktion an, "dass wir auf die Umsetzung der Verkehrsregeln in Sandhausen pochen".

> Volker Liebetrau (FDP) sprach von einem "sensiblen Thema". Mit dem Wachstum der Gemeinde der vergangenen Jahre – insbesondere in den Neubaugebieten – einher gingen demnach "Riesenprobleme" bei der Parkplatzsuche im Ortskern. Liebetrau appellierte an die Bürger mit Garagen oder anderen Stellplätzen auf dem eigenen Grundstück, diese auch zu nutzen. Auch warb er dafür, sich an der Erarbeitung des Konzepts zu beteiligen. "Bei so einem Konzept gibt es immer Gewinner und Verlierer", merkte er an.

> Lukas Öfele (GAL) bezeichnete das Konzept als "wichtigen Schritt zur Verkehrswende". Ähnlich wie die SPD forderte er angesichts der Gehwegparker "nichts weiter als die konsequente Anwendung der Straßenverkehrsordnung". Allgemein müsse es für Fußgänger "ausreichend Platz zum Bewegen und Begegnen" geben. "Und auch die Rettungsdienste und zum Beispiel die Drehleiter der Feuerwehr brauchen Platz zum Durchfahren." Seine Fraktion wünsche sich ein "umfassendes Gesamtkonzept", in dem etwa Radverkehr und ruhender Verkehr "miteinander verzahnt" seien. Öfele bat darum, weitere Konzepte in dieses nun zu erarbeitende Verkehrskonzept einfließen zu lassen.