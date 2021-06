Von Nicolas Lewe

Sandhausen. Wie groß ist die EM-Euphorie? Ein Indikator dafür ist der Verkauf von Trikots und anderen Fan-Utensilien wie Mützen oder Schals. Die RNZ hat bei Sport Hambrecht in Sandhausen nachgefragt. Die Antwort auf die eingangs gestellte Frage müsste demzufolge "nicht sehr groß" lauten: Weniger als ein Zehntel der sonst vor großen Fußballturnieren üblichen Menge an Deutschlandtrikots habe man bis zum Beginn der Europameisterschaft am Freitag verkauft, berichtet Geschäftsführer Timo Rausch. Die "EM 2020", so das offizielle Label, sei "aus wirtschaftlicher Sicht eine verfahrene Sache".

Nachdem es Händlern nach der Turnierverschiebung im Vorjahr möglich gewesen sei, bereits bestellte Trikots zu stornieren, habe er im Februar erneut die Entscheidung treffen müssen, ob er das wirtschaftliche Risiko auf sich nimmt. Die Corona-Pandemie war in vollem Gange, "wir wussten nicht, wo die Reise hingeht", erinnert sich Rausch. Dass die Zahlen so schnell runtergehen wie zuletzt, sei vor vier Monaten nicht absehbar gewesen. Rausch entschied sich zugunsten der Trikots. Doch die Tatsache, dass die EM-Spiele nicht in größeren Menschenmassen verfolgt werden dürfen, gibt der Fan-Euphorie Wasser in den Wein – beziehungsweise, Pardon: ins Bier.

Und das wirke sich dann eben auch auf den Verkauf von Trikots aus, wie der Geschäftsführer von Sport Hambrecht erzählt. Bislang habe er erst 50 bis 100 Trikots verkauft. Normalerweise, so Rausch, seien es vor Europa- oder Weltmeisterschaften "an die 1000". Die insgesamt geringere Nachfrage führe zu einer für Händler unschönen Entwicklung: "Der Markt hat mehr Trikots, als er braucht." Selbst im offiziellen Shop des Deutschen Fußball Bundes (DFB) seien Trikots mit einem Rabatt von 30 Prozent erhältlich.

Bei seinen Kunden ist das erst später veröffentlichte schwarze Trikot wesentlich beliebter als das weiße. Die Favoriten bei den Rückennummern sind die wiederberufenen Thomas Müller und Mats Hummels sowie der neue Leader Joshua Kimmich. Rausch glaubt: "Der Hype kann im Turnier noch entstehen." Gut wäre ein Sieg am Dienstag gegen Frankreich.