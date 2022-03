Sandhausen. (pol/mare) Nach einem Brand in einem Einfamilienhaus in Sandhausen ist die Bewohnerin am Samstagmorgen tot aus den verkohlten Trümmern geborgen worden. Das berichtet die Polizei.

Kurz nach 7 Uhr wurde demnach dem Führungs- und Lagezentrum ein Brandausbruch in einem Reihenmittelhaus im Eschenweg gemeldet. Im Rahmen der Löscharbeiten der Feuerwehr Sandhausen wurde die 51-jährige Bewohnerin nur noch tot aus dem Wohnhaus geborgen werden. Die Feuerwehr hat den Brand im ersten Obergeschoss vollständig gelöscht.

Ob die 51-Jährige durch den Brand ums Leben gekommen oder bereits beim Ausbruch der Flammen tot gewesen ist, muss noch geklärt werden. Über die Brandursache könnten zum jetzigen Zeitpunkt ebenso noch keine Aussagen getroffen werden. Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen.