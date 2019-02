Von Lukas Werthenbach

Sandhausen/Heidelberg. Nach sechs Monaten in Untersuchungshaft ist ein 19-jähriger Walldorfer seit dem gestrigen Freitag wieder frei. Vor rund 30 Zuschauern hat ihn die Jugendkammer des Heidelberger Landgerichts wegen versuchten Totschlags zu zwei Jahren Jugendstrafe auf Bewährung verurteilt. Innerhalb der zweijährigen Bewährungszeit muss der junge Mann einige Auflagen erfüllen. "Sie sind kein Schläger wie die, die hier sonst sitzen", sagte die Vorsitzende Richterin Gisela Kuhn zu dem Angeklagten bei der Begründung des vergleichsweise milden Urteils.

Der Walldorfer Angeklagte hatte im August 2018 gegen 4 Uhr morgens einen gleichaltrigen Sandhäuser mit einem Gipserbeil attackiert - und dessen Kopf nur knapp verfehlt, weil der Angegriffene auswich. Als "sehr wichtig" bezeichnete die Richterin die Vorgeschichte der Tat. Seit Ende 2017 war der Angeklagte mit einer 19-jährigen Schulkameradin liiert. Die beiden trennten sich mehrmals, kamen aber immer wieder zusammen. In einer der Trennungsphasen hatte die junge Frau Geschlechtsverkehr mit dem Sandhäuser, ihrem damals besten Freund. "Wütend und gekränkt", wie es Richterin Kuhn formulierte, drohte der Angeklagte dem Sandhäuser mehrmals telefonisch Gewalt an.

"Es gab nichts zu bereden", widersprach die Richterin der Aussage des Angeklagten darüber, warum er in der Nacht des 23. August den Sandhäuser aufgesucht habe. Dies tat er gemeinsam mit einem Kumpel und besagter Schulkameradin, mit der er inzwischen wieder zusammen war. Es sei "ganz sicher so geplant gewesen", das Opfer mit dem Anruf der jungen Frau aus der Wohnung zu locken, während sich die beiden Männer im Gebüsch versteckten. "Sie wollten ihn schlagen", sagte Kuhn zum Angeklagten. Als sich der Sandhäuser sicher war, dass ihn die junge Frau alleine erwartete, stellte er das zunächst aus Misstrauen mitgebrachte Beil zur Seite. Die Männer kamen aus dem Gebüsch, der Angeklagte bedrängte und beleidigte den Sandhäuser. Nach Ansicht des Gerichts zielte der Walldorfer auf eine Schlägerei ab.

Der Plan sei aber "schief gelaufen", da der Sandhäuser nicht auf die Provokationen reagierte. "Und Sie waren ratlos, durchaus wütend, Sie wollten sich rächen", sagte Kuhn in Richtung Anklagebank. Als der Walldorfer dann das Beil sah, griff er zu. Beim Schlag mit der Klingenseite hätte er laut Richterin "mindestens den Oberkörper" getroffen, wenn der Sandhäuser nicht ausgewichen wäre; jedenfalls habe er tödliche Verletzungen "billigend in Kauf genommen", sagte sie. Das Opfer habe jedenfalls "Todesangst" erlitten; noch heute leidet der Sandhäuser nach eigenen Angaben unter den psychischen Folgen, auch seine Ausbildung sei dadurch beeinträchtigt worden.

Richterin Kuhn betonte, dass es sich bei dieser Bewährungsstrafe für solch eine Tat um eine "Ausnahme" handele. Dies sei in erster Linie mit dem Geständnis und der ausgesprochenen Entschuldigung des Angeklagten beim Opfer zu erklären. So habe sich der Walldorfer bereits in den zurückliegenden Monaten entwickelt; die Justizvollzugsanstalt attestierte ihm ein äußerst positives Verhalten in Haft, in der er durch Zuverlässigkeit und Hilfsbereitschaft aufgefallen sei. Auch das "gut bürgerliche Elternhaus" - in das er stark integriert sei und in dem er laut Auflagen weiter wohnen muss - berücksichtigte das Gericht. Die Eltern und weitere Familienangehörige des Angeklagten hatten jeden der vier Verhandlungstage im Gerichtssaal verfolgt. Zudem hat der Angeklagte keine Vorstrafen.

Zu den Auflagen gehören auch 100 Stunden gemeinnützige Arbeit, das "Bemühen um eine Ausbildungsstelle", eine Therapie zur Gewaltprävention und ein Kontaktverbot zu dem Sandhäuser Opfer. Diesem hatte der Angeklagte bereits 1000 Euro Schmerzensgeld gezahlt.