Sandhausen. (luw) Die ebenso dringend nötige wie umfassende Sanierung der Hardtwaldhalle hat begonnen. Im Rahmen des ersten Bauabschnitts des Projekts mit veranschlagten Gesamtkosten von 2,8 Millionen Euro sind die Abbrucharbeiten im Innern des Gebäudes bereits abgeschlossen. Corona-bedingt per "schriftlichem Verfahren" hatte der Gemeinderat der Vergabe des rund 66.000 Euro teuren Auftrags zugestimmt.

Insbesondere die Tischtennisspieler und Kegler der Hopfengemeinde wird das freuen: Die Modernisierung ihrer Spielstätte samt Gastronomiebereich geht endlich los. Nach der Zustimmung des Gemeinderats Ende März wurden nach Auskunft von Ortsbaumeister Michael Schirok in den vergangenen Wochen Sanitärräume und Umkleidekabinen abgerissen. Ebenso sei der Weg für die Neugestaltung von Foyer und zugehörigen Gängen im Erdgeschoss geebnet worden. Zudem soll die Toilettenanlage im Untergeschoss "deutlich vergrößert" werden.

"In der Hardtwaldhalle gab es altersbedingt und aufgrund der Konzeption der Technik immer wieder Beanstandungen wegen Legionellenbefalls", erklärt Schirok auf Nachfrage. Durch die Trennung von Anlagen für Heizung, Trinkwasser und Duschen soll künftig vermieden werden, dass derartige Bakterien in den Wasserleitungen der Halle auftauchen. "Die Ausschreibungen für Heizung, Lüftung, Sanitär sowie Elektro laufen bereits", sagt der Ortsbaumeister mit Blick auf die nächsten Schritte. Zudem seien Ausschreibungen für Gewerke wie Fliesen, Fußböden und Schreinerarbeiten "in Arbeit". Es sind also weitere Auftragsvergaben in diesem Jahr zu erwarten. "Angestrebt" wird der Start des zweiten Bauabschnitts im Jahr 2021.

Die Corona-Pandemie sorgte übrigens Schirok zufolge bisher nur in der Planungsphase für "eine leichte Verzögerung", ansonsten habe es keine Beeinträchtigungen gegeben. Allerdings: "Wenn wir ,Corona’ hätten voraussehen können, dann hätten wir möglicherweise nur mit einem Abschnitt geplant."

Denn die Aufteilung des Projekts in zwei Bauabschnitte hatte auch den Zweck, den Spielbetrieb von Keglern und Tischtennisspielern durchgehend zu ermöglichen. "Die Arbeiten sind so geplant, dass der Sportbetrieb unter gewissen Einschränkungen hätte weitergehen können", so Schirok. Die Einschränkungen hätten demnach insbesondere Umkleide- und Duschbereich betroffen, weshalb auch während der Bauarbeiten stets zwei von insgesamt fünf Umkleidekabinen zur Verfügung ständen. Nun bleiben die Räume der Hardtwaldhalle aber wegen der Pandemie ohnehin vorerst leer. "Aufgrund der Kurzfristigkeit waren aber keine Änderungen im Ablauf mehr möglich", erklärt der Ortsbaumeister.