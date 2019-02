Von Lukas Werthenbach

Sandhausen/Heidelberg. Unter Tränen hat der 19-jährige Angeklagte im Prozess wegen versuchten Totschlags die Vorwürfe nun doch eingeräumt: "Ich hatte mich für kurze Zeit nicht im Griff und bin froh, dass er ausgewichen ist", sagte er am Donnerstag mit brüchiger Stimme vor der Jugendkammer des Landgerichts.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, aus Eifersucht einen gleichaltrigen Sandhäuser mit einem Gipserbeil - ein spezieller Hammer mit Klinge - angegriffen zu haben. Seit August sitzt der Deutsche aus Walldorf in Untersuchungshaft. Am zweiten Prozesstag erklärte nun die Vorsitzende Richterin Gisela Kuhn, dass eine mögliche Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung in Frage komme, wenn der "Tötungsvorsatz" nicht nachgewiesen werde.

Stellenweise wirkte das Verfahren am Donnerstag wie die Rekonstruktion der Handlung eines schlechten Jugendfilms: Eine heute 19-Jährige führte seit Oktober 2017 eine sogenannte "On-off-Beziehung" mit dem Angeklagten. Sie trennten sich mehrmals und fanden immer wieder zueinander. Nach einer Trennung im Juni suchte die junge Frau ihren besten Freund in Sandhausen auf, um sich trösten zu lassen. "Zu später Stunde waren wir beide betrunken, sie hat mit mir geflirtet und dann ist es passiert", sagt das Sandhäuser Opfer des Angriffs, das Nebenkläger in diesem Verfahren ist. Beide hätten gleich vereinbart, "keine große Sache" aus diesem "One-Night-Stand" zu machen. Es sollte geheim und bei diesem einen Mal bleiben.

Allerdings erfuhren dann doch mehrere Schulkameraden davon. "Einige haben mich ausgelacht", berichtet der Walldorfer Angeklagte. Das machte ihn wütend, mehrmals drohte er dem 18-Jährigen Sandhäuser telefonisch Gewalt an.

Nach einigen Wochen entschied er aber, "damit zu leben". Er habe die junge Frau immer noch geliebt, sie wurden wieder ein Paar. Dennoch entschied er am frühen Morgen des 23. August, mit seiner Freundin und einem Kumpel zu dem Sandhäuser zu fahren. "Ich bin nur hingefahren, um mit ihm zu reden", sagt der Angeklagte, "nicht um ihn zu schlagen". Die Männer versteckten sich; die junge Frau sollte ihn anrufen und dazu bewegen, nach draußen vor das Haus zu kommen.

Mit den an ihn adressierten Drohungen im Hinterkopf habe er sich zunächst durch das Fenster versichert, dass sie wirklich alleine zu ihm gekommen war, sagt der Sandhäuser. Trotzdem habe er "ein bisschen Angst" gehabt und daher ein Gipserbeil mit vor die Tür genommen. Auf ihre Bitte hin habe er es aber zur Seite gelegt. Dann sei plötzlich der Angeklagte mit einer weiteren Person aufgetaucht: "Er war ziemlich aufgebracht, hat das Beil genommen und nach mir geschlagen", erzählt der Sandhäuser. Er redet von "10 bis 15 Zentimetern", um die das Beil seinen Kopf verfehlt habe. Der Angeklagte beteuert dagegen, er habe nur auf den Oberkörper gezielt. Der Sandhäuser wich dem Schlag aus und rannte davon. Der Angeklagte und sein Freund verfolgten ihn zunächst, verloren ihn dann aber aus den Augen. Das Beil habe er in einen Bach geworfen, sagt der Angeklagte.

Dass die 19-Jährige und der Freund des Angeklagten als Zeugen am Donnerstag nichts zur Aufklärung des Falls beitrugen, hat ebenfalls mit der Tatnacht zu tun: Weil gegen sie wegen versuchter Strafvereitelung ermittelt wird, durften sie ihre Aussage verweigern. Sie hatten sich offenbar gleich nach der Tat abgesprochen und die Polizei jeweils angelogen.

Indes nutzte der Angeklagte die Anwesenheit des Sandhäuser Opfers, um sich bei ihm für die Attacke zu entschuldigen. Er erklärte zudem seine Bereitschaft, ein Schmerzensgeld zu zahlen. Der Angegriffene verbrachte nach der Tat drei Wochen in einer psychiatrischen Klinik. Noch heute leidet er nach eigenen Angaben unter den psychischen Folgen, auch habe er seither Probleme in seiner Berufsausbildung.

Bei der Fortsetzung des Prozesses am Dienstag sollen weitere Zeugen aussagen. Erkenntnisse erhofft sich das Gericht auch von Handynachrichten, die die Kommunikation innerhalb des Freundeskreises im betreffenden Zeitraum abbilden.