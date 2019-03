Von Christoph Moll

Bammental-Reilsheim. Was für ein Auftakt! Das Jubiläumsjahr von Reilsheim startete spektakulär. Seit Samstagabend weiß auch das Universum, dass der Bammentaler Ortsteil sein 1250-jähriges Bestehen feiert. Rund 150 Fackelträger stellten sich auf einer Strecke von fast 100 Metern so auf, dass die Zahl 1250 und das Wort Reilsheim aus der Vogelperspektive lesbar waren. Der schnurstracks verlaufende Alte Bachweg war hierfür bestens geeignet und verwandelte sich bei dem Lichterfest in eine Festmeile.

Erst tobten die Kinder darauf, dann formierten sich die Fackelträger auf den Vorlagen. Fotos: Alex

Die Reilsheimer haben sich für das Jubiläumsjahr viel vorgenommen. Kein Wunder: Vor drei Jahren hat die Gemeinde Bammental, zu der Reilsheim - so verrät es zumindest die Historie - eher wider Willen gehört, ihr 1000-jähriges Bestehen groß gefeiert. Die Messlatte liegt also hoch. Und so hat sich ein ehrenamtliches Festkomitee um den CDU-Landtagsabgeordneten und Gemeinderat Albrecht Schütte - ein Reilsheimer - anlässlich der ersten Erwähnung von Reilsheim im Jahr 769 im Lorscher Codex an die Arbeit gemacht. Heraus kam ein Programm mit Veranstaltungen, die sich über das ganze Jahr verteilen. Der Auftakt konnte sich sehen lassen.

Unter dem Motto "Lassen Sie Reilsheim leuchten!" riefen die Organisatoren die Einwohner auf. Und nicht nur diese kamen in Strömen. Alle Erwartungen wurden übertroffen. Über 500 Besucher dürften es am Ende gewesen sein. Doch es waren längst nicht nur Reilsheimer da: "Ich sehe viele Bammentaler", schmunzelte Bürgermeister Holger Karl bei der Eröffnung und fragte: "Sind denn auch Reilsheimer da?" Die Antwort war ohrenbetäubend laut. Teilnehmen durfte jeder. Passkontrollen gab es keine ...

"1250 Reilsheim": Aus der Vogelperspektive war dank der Fackelträger zu erfahren, dass der Bammentaler Ortsteil in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum feiert. Fotos: Alex

Die Idee, Reilsheim leuchten zu lassen, hatte Klaus Beck. Der Schreiner ist zwar im Vorstädtl - einem quasi "autonomen" Gebiet zwischen Reilsheim und Bammental - groß geworden, ist aber inzwischen "Reilser" durch und durch. Er hat die vier Ziffern und neun Buchstaben für "1250 Reilsheim" in seiner Schreinerei als jeweils über zwei Meter große dünne Holzbretter ausgesägt. Diese wurden auf die gesperrte Straße gelegt. Vorher wurde getestet, wie viele Personen jeweils auf einer Ziffer und einem Buchstaben stehen sollten, damit alles gut lesbar ist. "Das R und das M sowie die Ziffern zwei und fünf waren am schwierigsten", erzählte Beck. "Aber nach drei bis vier Versuchen sah es gut aus."

Benötigt wurden 144 Teilnehmer, die aus Sicherheitsgründen mindestens 14 Jahre alt sein mussten und jeweils zwei Fackeln tragen sollten. "Wenn nur wenige Besucher kommen, dann stellen wir eben nur das Wort Reilse statt Reilsheim", hatte Beck einen Plan B in der Hinterhand. Dieser konnte aber in der Schublade bleiben. Für jede Ziffer und jeden Buchstaben wurden Pläne erstellt, wie die Personen darauf stehen müssen. "Es ist wichtig, dass die Fackeln weit weg vom Körper gehalten werden - wie zwei Maßkrüge", erklärte Beck.

Nach einer Probeaufstellung wurden die Fackeln unter dem sternenklaren Himmel und bei fast Windstille entzündet. "Noch ein bisschen vor, noch ein bisschen zurück" lauteten die letzten Anweisungen an die Fackelträger. "Und aufpassen mit den Haaren", riet Beck. Waren anfangs einige Besucher skeptisch, ob man den Schriftzug wirklich lesen könnte, war das Ergebnis - auch dank der in diesem Bereich ausgeschalteten Straßenbeleuchtung - überragend gut. Die minutiöse Planung zahlte sich aus.

"Sieht super aus", waren auch Klaus Beck und Albrecht Schütte begeistert. Applaus kam auf und nach etwa zehn Minuten wurden die Fackeln gelöscht. Festgehalten wurde das Spektakel mit Kameras von einem Hubsteiger aus und mit einer Drohne. Der Südwestrundfunk war vor Ort und will am heutigen Montag ab 18.45 Uhr in der Landesschau über den Jubiläumsauftakt berichten.

Die Besucher blieben noch lange und ließen sich von den Reilser Kerweborscht und der Familie Keller unter anderem mit leckerem Flammkuchen verwöhnen. Den Schlusspunkt des Abends setzte ein sehenswertes Feuerwerk. Der Auftakt hätte nicht besser sein können, das Jubiläumsjahr kann kommen.