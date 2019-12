Aufreger: In St. Ilgen attackieren zwei Kampfhunde einen 15-Jährigen. Fotos: privat/Tschauner

Von Christoph Moll

Region Heidelberg. Ein besonders aufregendes Jahr liegt hinter der Region. Die RNZ blickt auf das zurück, was die Menschen in den Städten und Gemeinden rund um Heidelberg besonders bewegte.

> Die furchtbare Kampfhunde-Attacke:Es ist Pfingstmontag, als zwei Kampfhunde im Leimener Stadtteil St. Ilgen einen 15-Jährigen vom Fahrrad reißen und ins Gesicht beißen. Wenig später kommt heraus, dass ein 16-Jähriger die Vierbeiner auf den Jungen gehetzt haben soll. Im September erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den Jugendlichen und dessen 22-jährigen Begleiter. Außerdem mit angeklagt wird der ebenfalls 22-jährige Bruder des 16-Jährigen. Er war der Halter der Hunde.

Im Dezember beginnt vor dem Heidelberger Landgericht der Prozess. Der 16-Jährige wird zu einer Haftstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt, die anderen beiden Männer erhalten Bewährungsstrafen. Alle drei Angeklagten beantragen Revision. Das Schicksal der Hunde ist derweil offen. Als Reaktion auf die Attacke führt die Stadt Leimen ebenfalls im Dezember eine Kampfhundesteuer von 600 Euro im Jahr ein.

> Das blaue Wasser: An einem Morgen im Februar entdeckt ein Dossenheimer, dass das Trinkwasser eine bläuliche Färbung hat. Daraufhin wird auch in Heidelberg Trinkwasseralarm ausgelöst. Denn von dort stammt das Wasser. Am Nachmittag ist klar, dass es sich um eine natürliche Verfärbung handelt. Bis die genaue Ursache – es waren feine Kalkteilchen – feststeht, vergehen Wochen. Im September ist das Wasser wieder bläulich – die Aufregung bleibt aber aus.

Aufreger: In Dossenheim ist das Trinkwasser blau. Fotos: privat/Tschauner

> Die gefährlichen Straßen: Die Landesstraße L600 zwischen Leimen und Gaiberg ist in diesem Jahr Schauplatz mehrerer schwerer Unfälle. Im März prallt ein 20-jähriger Motorradfahrer nach einem Sturz gegen ein entgegenkommendes Auto und stirbt. Die Anteilnahme ist groß. Im September werden dann die weichen Straßenränder verdichtet – ohne Erfolg. Im Oktober rutscht ein Laster in ein Maisfeld und kippt um. Die Behörden sehen dennoch keinen Handlungsbedarf.

Im November stirbt dann ein 22-Jähriger nach einem schweren Frontalzusammenstoß von zwei Autos. Dann reagieren die Behörden: Die Straßenränder sollen besser befestigt werden und das Tempolimit wird reduziert. Ein früherer Unfallschwerpunkt wird im Herbst endgültig entschärft: der Krähbuckel. Nach vielen provisorischen Maßnahmen wird die Bundesstraße B45 zwischen Wiesenbach und Mauer im Oktober und November umgebaut.

> Die umstrittenen Fußballplätze: Im Frühjahr wird in Sandhausen bekannt, dass über zwei Hektar Wald für zwei Fußballplätze und 144 Parkplätze gerodet werden sollen. Schnell formiert sich Widerstand gegen die Pläne des Zweitligisten SV Sandhausen. Eine Bürgerinitiative sammelt im Sommer fast 1700 Unterschriften, die im Oktober an Bürgermeister Georg Kletti übergeben werden. Ein Runder Tisch soll im neuen Jahr nach Alternativen suchen.

> Die brennenden Hütten: Eine Brandserie hält im Frühsommer das Elsenztal in Atem. In Meckesheim, Mönchzell und Wiesenbach gehen mehrere Hütten in Wäldern und Gärten sowie ein Bauwagen in Flammen auf. Wenig später werden vier Männer ermittelt, die insgesamt fünf Brände gelegt haben sollen. Im November müssen sie sich vor dem Heidelberger Landgericht verantworten. Ein 31-Jähriger muss drei Jahre hinter Gitter, die Mittäter erhalten Bewährungsstrafen.

> Der trockene Sommer: Die Region stöhnt im Juli unter einer Hitzewelle, die sogar Parkscheiben in Autos zum Schmelzen bringt. Die Freibäder erleben einen Rekordandrang. Auch dieses Jahr ist wieder viel zu trocken. Es kommt zu Bränden, Quellen liefern deutlich weniger Wasser oder versiegen ganz. Neckarsteinach stellt sogar vorübergehend die Wasserlieferung nach Mückenloch ein.

So kurios war 2019

Das vergangene Jahr schrieb in der Region viele kuriose Geschichten. Eine Auswahl:

> Gestunken: Die Volksbank-Filiale und der Polizeiposten von Leimen müssen im August evakuiert werden. Der Grund: angeblich ein Anschlag mit Buttersäure. Dann stellt sich heraus: Die Buttersäure gehörte einer Bankmitarbeiterin und war für einen Maulwurf bestimmt.

> Gesprüht: In Bammental tauchen im Mai Zebrastreifen auf Straßen auf. Unbekannte sprühten sie mit Farbe auf.

In Bammental sprühen Unbekannte grüne Zebrastreifen auf Straßen. Foto: A. Dorn

> Gespritzt: In Leimen sorgt im Januar eine zehn Meter hohe Wasserfontäne für Aufsehen. Ein Autofahrer übersah einen Hydranten und sorgte so für den "Geysir".

Weil ein Auto einen Hydranten rammt, hat Leimen einen „Geysir“. Foto: Feuerwehr

> Überfordert: Parksünder in Gaiberg überfordern den Ordnungsdienst. Der Gemeinderat diskutiert deshalb im Januar über dessen Abschaffung.

> Verschrieben: Die Umleitungsschilder zur Baustelle in Bammental weisen im Januar nach "Schattenhausen" – und nicht nach "Schatthausen".

> Erwischt: Ein 32-Jähriger wird in Dossenheim im Januar zum sechsten Mal ohne Führerschein erwischt. Die Polizei beschlagnahmt diesmal sein Auto.

> Erbeutet: Bei einem Einbruch in St. Ilgen erbeutet ein Dieb im Februar fünf Euro. Der Sachschaden aber: 2000 Euro.

> Verurteilt: Ein 23-Jähriger wird im Juni zu einer Geldstrafe von 6400 Euro verurteilt. Der Grund: Er gab einer Kassiererin in einem Supermarkt in Sandhausen einen Kopfstoß.

> Gestritten: In Dossenheim streiten sich im Juli Nachbarn um einen Parkplatz. Die Polizei muss schlichten.

> Vernebelt: Viel Rauch um nichts. Ein falscher Einbruchalarm löst im Juni in einer Tankstelle in Neckargemünd eine Nebelmaschine aus. Die Feuerwehr glaubt, es brennt und bricht die Tür auf.

> Gegrillt: Besorgte Bürger rufen in Dossenheim im August die Feuerwehr. Diese rückt deshalb zu einer Grillparty aus.

> Gescheitert: In Meckesheim scheitert im August ein 17-Jähriger zweimal in zwei Stunden beim Stehlen von Alkohol.

> Gesegnet: Bei der Fahrzeugsegnung zu Beginn der Sommerferien im Meckesheimer Ortsteil Mönchzell werden auch ein Laufrad und ein Rollator gesegnet.

> Versteigert: In Neckargemünd versteigert die Stadt eine angeblich 100 Jahre alte Flasche Menzer-Wein. Doch dann stellt sich heraus: Diese ist viel jünger. Die Stadt beendet daraufhin die Auktion.

> Geraucht: Die Feuerwehr in Heiligkreuzsteinach rückt wegen einer Rauchentwicklung aus. Ursache: eine Duftkerze.

> Überfallen: Ein 25-Jähriger in einem Super-Mario-T-Shirt überfällt im September eine Tankstelle in Eppelheim. Seine Waffe: ein Knüppel. Er wird von mutigen Zeugen gestellt.

> Geholfen: Weil sie den Ring nicht von einem Finger bekommt, geht eine Frau in Mückenloch im November zum Arzt. Die Feuerwehr entfernt schließlich den Ring.

> Gefilmt: In Leimen lösen junge Männer im November einen Großeinsatz aus. Sie drehen in Tarnkleidung und mit Waffen einen Film für ein Schulprojekt.

> Getäuscht: In Neckarsteinach wird im April die Tierrettung alarmiert, weil ein Skorpion auf einer Straße gesichtet wird. Dieser ist allerdings nur aus Plastik.

Ein tierischer Rückblick

Diese Tiere machten 2019 auf sich aufmerksam:

> Wildschweine: Es ist ein schweinisches Jahr. Zum ersten Mal macht im März ein Wildschwein in Sandhausen auf sich aufmerksam, das am helllichten Tag fast eine Haustür einrennt. Im Mai hält eine Wildsau in Neckargemünd die Polizei auf Trab. Sie wurde wohl angefahren. Viel los ist im Sommer bei Familie Lurz in Nußloch, die ein verwaistes Jungtier großzieht. "Melvin" hält alle in Atem. Im September rettet die Dossenheimer Feuerwehr einen Frischling, der sich in einem Zaun verfangen hat. Und im Herbst graben hessische Wildschweine das badische Naturschutzgebiet in Kleingemünd um.

> Pferde: Im März muss die Feuerwehr in Heiligkreuzsteinach ein Pferd aus einem Stall retten, weil es mit allen Vieren feststeckt. Im Sommer büxen in Neckargemünd und dessen Stadtteil Mückenloch mehrere Pferde aus. Besonders tierisch geht’s im September im Leimener Ortsteil Ochsenbach zu. Dort büxen Pferde aus und besuchen Ziegen.

> Katzen: Mehrere Stubentiger haben 2019 Glück im Unglück. Im April steckt in Dossenheim eine Katze im Motorraum eines Autos fest. Die Fahrerin bemerkt "Minou", die gerettet wird. Im Juni hält ein Kater in Nußloch Tierrettung und Feuerwehr auf Trab. "Tadeusz" hängt unter einem Schrank fest und muss befreit werden. Im August rettet die Feuerwehr in Eppelheim eine abgestürzte Katze und im Oktober fährt ein Autofahrer lieber gegen das Ortsschild von Sandhausen als über eine Katze.

> Hund: Fröhlich geht es im Januar im Nußlocher Rathaus zu. Der ausgebüxte Hund Mogli wird dort liebevoll umsorgt.

> Hunde und Katzen: Diese Kombination sorgt zweimal für Aufsehen: In Neckargemünd eskaliert ein Streit, weil zwei Hunde eines Investors den Kater eines Stadtrats attackieren. Und im November werden bei einem Brand in Leimen eine Katze und ein Hund gerettet.

> Kamele: Im März büxen nachts mehrere Trampeltiere des "Moskauer Circus" aus, der in Leimen gastiert. Sie marschieren fast bis auf die Bundesstraße.

> Maulwurf: In Neckargemünd verdirbt ein Maulwurf den Fußballern die Lust am Kicken. Er hinterlässt auf einem Sportplatz zahlreiche Hügel.

> Schwäne: Besonders nah bei Menschen brütet im Frühling ein Schwanenpaar in Neckargemünd. Ausgerechnet am Muttertag schlüpfen acht Küken.

Vier Wahlen, zwei Wechsel

Es war ein Superwahljahr in der Region rund um Heidelberg – vor allem wegen der Kommunalwahl in den baden-württembergischen Orten, die für so manche Veränderung sorgten. Aber auch Bürgermeister wurden gewählt.

David Faulhaber (r.) folgt in Dossenheim auf Bürgermeister Hans Lorenz.

> Dossenheim: Im Februar wird David Faulhaber zum neuen Bürgermeister der Bergstraßengemeinde gewählt. Der Polizeibeamte aus Brühl setzt sich gleich im ersten Wahlgang durch und folgt auf Hans Lorenz, der Ende März nach 24 Jahren im Amt in den Ruhestand geht.

> Wiesenbach: Mit fast 92 Prozent der Stimmen schicken die Wiesenbacher im März ihren Bürgermeister Eric Grabenbauer in die dritte Amtszeit.

> Leimen: Claudia Felden bleibt Bürgermeisterin. Die 58-jährige FDP-Politikerin setzt sich im November im Gemeinderat gegen zwei Herausforderer durch.

> Schönau: Weil Marcus Zeitler im Juli nach zwölf Jahren in Schönau zum neuen Oberbürgermeister von Hockenheim gewählt wird, braucht Schönau einen neuen Rathauschef. Im November gewinnt der Betriebswirt Matthias Frick aus Nußloch im zweiten Wahlgang.