Von Christoph Moll

Region Heidelberg. Die Besucher des Nußlocher Friedhofes haben die Folgen des Klimawandels vor Kurzem zu spüren bekommen. Als sie den Wasserhahn aufdrehten, passierte entweder gar nichts oder es kam so wenig Wasser, dass das Füllen einer Gießkasse minutenlang dauerte. Der Grund: Die Quellen, die das Wasser für den Friedhof liefern, schütten nach dem zweiten trockenen Sommer in Folge immer weniger oder gar kein Wasser mehr. Dies ist auch in Neckarsteinach und Heiligkreuzsteinach nicht anders. Dort haben die schwächelnden Quellen allerdings auch Auswirkungen auf die Wasserversorgung.

Immerhin kam zumindest wieder etwas Wasser aus den Zapfstellen. Foto: Alex

In Nußloch beschränken sich die Folgen auf den Friedhof und den Brunnen bei der Gemeindebücherei, der schon vor einigen Wochen abgestellt wurde. Während das Trinkwasser der Gemeinde aus Brunnen stammt und somit gesichert ist, hängt der Friedhof am alten Leitungsnetz des Ortes. Und dieses wird mit Quellwasser gespeist.

Wie Bauamtsleiter Matthias Leyk berichtet, sind zwei der drei Quellen im Brunnenfeld und in der Loppengasse inzwischen nahezu versiegt. Und auf dem Friedhof wird mehr Wasser benötigt, als die Quellen liefern. So kam es unlängst dazu, dass die Hochbehälter als Zwischenspeicher leerliefen.

Die Gemeinde reagierte prompt und füllte die insgesamt 350.000 Liter fassenden Hochbehälter mit Wasser aus dem Trinkwassernetz - übrigens nicht zum ersten Mal. Bis wieder genug Wasser aus den Zapfstellen auf dem Friedhof kam, dauerte es etwas. "Durch die trockene und heiße Witterung kommt weniger Wasser aus der Quelle, die Leute wollen auf dem Friedhof aber mehr Wasser gießen", erklärt Leyk.

"Das ist natürlich ein Teufelskreis." Nun werde zwei- oder dreimal täglich geprüft, ob noch genug Wasser im Netz ist. "Wir hoffen auf Niederschlag, damit die Quellen wieder laufen", so Leyk. Denkbar sei, dass die Behälter künftig automatisch mit Trinkwasser aus dem Leitungsnetz nachgefüllt werden.

In Heiligkreuzsteinach ist die gemeindeeigene Altwiesenquelle seit Kurzem fast komplett ausgefallen. Und das hat Folgen, denn sie versorgt normalerweise einen großen Teil des Ortes mit Trinkwasser. Nun erhalten die Haushalte ausschließlich Wasser des "Zweckverbandes Gruppenwasserversorgung Eichelberg", dem auch Wilhelmsfeld angehört. Die Einwohner merken dies auch, da dieses Wasser deutlich "härter" ist.

"Das Thema treibt uns um", sagt Bürgermeisterin Sieglinde Pfahl. Schon in den vergangenen Jahren habe es Probleme mit der Quelle gegeben. Dieses Jahr seien diese aber extrem, da es auch im Winter und Frühjahr an Niederschlag gefehlt habe. "Die Schüttung ist so minimal, dass wir die Quelle nicht am Netz lassen können", sagt Pfahl. "Wir würden dann mehr Luft als Wasser in den Hochbehälter pumpen." Mit einer Kamerabefahrung konnte eine Verstopfung des Leitungssystems ausgeschlossen werden. "Die Quelle ist einfach nur trocken", so Pfahl.

Die Gemeinde hat ein Ingenieurbüro eingeschaltet, das den Gemeinderat in Kürze umfassend informieren werde. Ziel von Maßnahmen und Investitionen sei es, eine selbstständige Wasserversorgung zu erhalten. Auch das Bohren eines Brunnens könnte ein Thema werden. Es sei aber noch unklar, ob dies möglich und finanzierbar ist.

Halbwegs gute Nachrichten kommen derweil aus Neckarsteinach, wo die Wasserversorgung ausschließlich mit Quellen funktioniert. Die Stadt hatte vor einigen Wochen die Wasserlieferung ins badische Mückenloch eingestellt und ihre Einwohner zum Wassersparen aufgerufen. "Vielleicht hat das Wirkung gezeigt", sagt Bürgermeister Herold Pfeifer. Viele Einwohner seien in Urlaub gewesen, sodass der Verbrauch allein deshalb zurückgegangen ist.

Aber auch die Quellen würden wieder mehr schütten, sodass sich die Situation entspannt habe. "Wir sind aber nicht gerettet", so Pfeifer. "Es ist fünf vor zwölf." Nach der Sommerpause will der Rathauschef die Wasserversorgung zum Thema machen.