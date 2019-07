Region Heidelberg. (bmi) Meckesheim, 12 Uhr, 34 Grad. Selbst für einen Eisverkäufer ist es gerade zu heiß. Viel zu heiß. Nicht wegen der Kühlung im Eiswagen, die kann das ab. Die Kunden aber nicht so. "Ideal sind um die 25 Grad", erklärt Nicola Saccinto, den alle nur Nico nennen. "Wenn es wärmer ist, ist um die Mittagszeit kein Mensch auf der Straße."

Saccinto betreibt seit 1991 "Nicos Eisstube" in Wiesloch-Baiertal. Rund um Heidelberg ist er auf der Straße bekannt wie ein bunter Hund. Denn schon seit über 40 Jahren tourt er mit seinem Eiswagen durch die Region. Seine Saison beginnt "sobald es 15 Grad hat und die Sonne scheint". Meist schon im März bis Anfang Oktober.

"Ich fahre jeden Tag immer die gleiche Route." erzählt er. Los geht es um 12 Uhr in Meckesheim, es folgen Mönchzell, Mauer und Gaiberg. Sein Sohn bedient derweil in einem zweiten Wagen Schleckermäuler in Wiesenbach, Gauangelloch, Bammental, Waldhilsbach und Schatthausen.

Nicos Eiswagen ist nicht zu überhören. Allerorts läutet seine Glocke - und schon kommen die Kinder angerannt. "Die wissen genau, dass sie schnell sein müssen, sonst fährt der Eismann ruckzuck weiter", erzählt Saccinto und lacht. Von seinen 13 Eissorten gehen zurzeit Cookies und Stracciatella am besten, beim Fruchteis ist vor allem Mango angesagt. Spaghettieis ist der absolute Renner und auch Eisschokolade sehr beliebt.

65 Jahre ist Saccinto alt - aber an die Rente denkt er noch nicht. "Ich fühle mich noch gesund und möchte meine Kunden weiter glücklich machen, so lange es mir noch Spaß macht." Und es macht ihm noch Spaß. Das ist ihm anzumerken, wenn er Süßmäuler bei der Sortenauswahl berät. Oder Geschichten erzählt: Wie er am Autobahnkreuz Weinheim aus der Not eine Tugend machte und sein Eiswagen mitten im Stau zum Pilgerort aller Autofahrer wurde.

"Anderthalb Stunden war bei uns die Hölle los und auch die Polizei hat ein Auge zugedrückt", erinnert er sich. In Bammental hat er einmal einen Jungen zum Weinen gebracht. Mit dem Eis war der glücklich, aber weniger über das kaputte Fahrrad, das Saccinto überfahren hatte, weil es für ihn unsichtbar auf der Straße gelegen hatte.

Für andere Kinder war es wiederum das Größte, ihren Eismann abends zum Bauer nach Ochsenbach zu begleiten, wo Saccinto noch heute täglich frische Milch holt. Den Jungs und Mädels zauberte er dort mit dem Besuch der Tiere im Stall ein Lachen ins Gesicht - und fuhr sie im Anschluss alle einzeln nach Hause.

Schatthausen, 20.30 Uhr, 32 Grad. "Hier sitzt fast jeden Abend eine ältere Frau auf dem Mäuerle und wartet auf uns", erzählt Saccinto. Ohne Eis geht sie nicht schlafen.