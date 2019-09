Region Heidelberg. (cm) Realschüler, die aus dem Elsenztal nach Waibstadt wollen, können nun morgens länger schlafen. Dies teilte das "Verkehrsforum 2000" mit Sitz in Meckesheim gestern mit. Bereits seit dem Jahr 2016 versuchte das Verkehrsforum 2000, die Fahrtzeiten der S-Bahn mit den Unterrichtszeiten an der Realschule in Waibstadt zu synchronisieren. Nachdem dies zunächst nicht gelungen ist, haben die Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg und die Bahn eine Anfrage von Mauers Bürgermeister John Ehret zur besseren Anbindung der Gemeinde an die Realschule zum Anlass genommen, eine Zwischenlösung kurzfristig zum Schuljahresbeginn zu finden. Diese betrifft die vom Heidelberger Hauptbahnhof künftig um 6.59 Uhr abfahrende S-Bahn. Diese fährt je nach Streckenabschnitt nun zwischen zwei und fünf Minuten früher ab. Dadurch müssen die Schüler nun nicht mehr die Busse zur Schule nutzen, sondern können mit der S-Bahn fahren, die nun bereits um 7.36 Uhr - und damit rechtzeitig vor Unterrichtsbeginn - in Waibstadt ankommt.

Während es in Meckesheim nur um einen Unterschied von neun Minuten zwischen S-Bahn und Bus geht, können die Schüler aus dem Elsenz- und Lobbachtal nun wertvolle 30 bis 47 Minuten - also umgerechnet eine Schulstunde - später zur Schule fahren und entsprechend länger schlafen. Die Änderung der S-Bahn-Fahrzeiten erforderte eine Änderung der Wagenreihung ab dem Heidelberger Hauptbahnhof sowie auch frühere Abfahrtszeiten "entgegenkommender" S-Bahnen ab Waibstadt, Sinsheim und Meckesheim Richtung Heidelberg. Alle neuen Abfahrtszeiten sind an den S-Bahn-Stationen ausgehängt.

An einer besseren Anbindung des Gymnasiums Neckarbischofsheim arbeitet das "Verkehrsforum 2000" weiter. Langfristiges Ziel bleibe die Anpassung aller Unterrichtszeiten und Busfahrpläne an die S-Bahn-Knoten.