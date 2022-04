Von Christoph Moll

Region Heidelberg. 34.913 Infizierte seit Pandemiebeginn – mehr werden es in den 17 Orten rund um Heidelberg nicht mehr. Zumindest erfährt die Öffentlichkeit künftig nicht mehr, wie viele Personen sich in einem Ort mit dem Coronavirus infiziert haben. Denn das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises veröffentlicht nach über zwei Jahren Pandemie keine ortsbezogenen Zahlen mehr. Begründet wird dies damit, dass die Fallzahlen nicht mehr die entscheidenden Faktoren zur Beurteilung der Corona-Lage seien. Vielmehr gehe es darum, wie viele Menschen sich im Krankenhaus befinden. Zum "Abschluss" nimmt die RNZ die jüngsten Zahlen unter die Lupe.

Bis Ostern hatten sich 26,1 Prozent der knapp 134.000 Einwohner rund um Heidelberg infiziert – also mehr als jeder Vierte. Bemerkenswert: 72,8 Prozent der insgesamt 34.913 Infizierten haben sich seit Beginn dieses Jahres angesteckt. Besonders hoch ist der Anteil der bisher Infizierten seit Beginn der Pandemie in Leimen mit 31,9 Prozent, gefolgt von Eppelheim mit 28,6 und Sandhausen mit 27,3 Prozent. Besonders wenige Menschen hingegen haben sich in Neckargemünd und Wiesenbach angesteckt. Der Anteil hier: jeweils 20,1 Prozent. Die Stadt am Neckar und ihre Nachbargemeinde sind damit in der Region am besten durch die Pandemie gekommen. Die wenigsten Infizierten hatte die kleinste Gemeinde der Region, nämlich Spechbach, mit 422 Personen – im Verhältnis zur Einwohnerzahl waren dies jedoch 24,8 Prozent.

Die Zahl der aktiv infizierten Einwohner bewegte sich kurz vor Ostern nach wie vor auf einem sehr hohen Niveau und kratzte nach einigen Schwankungen an der 2000er-Marke. Der absolute Höchststand war mit 2948 Infizierten am 19. März dieses Jahres erreicht. Abgesehen von einigen Schwankungen kannten die Fallzahlen bis dahin seit dem vergangenen Herbst nur eine Richtung: nach oben. Nach diesem 19. März brach die Kurve stark ein, was jedoch auch Problemen bei der Datenverarbeitung im Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises geschuldet sein könnte. Nach einem "Tiefpunkt" mit 697 aktiven Fällen Anfang April ging es zuletzt wieder nach oben – wobei selbst diese 697 Fälle bis zum vergangenen Herbst einen Rekordwert rund um Heidelberg bedeutet hätten.

Dass sich das Infektionsgeschehen derzeit nach wie vor auf einem hohen Niveau befindet, zeigt der Blick auf die lokalen Inzidenzen, also die Zahl der Infizierten innerhalb von sieben Tagen hochgerechnet auf 100.000 Einwohner. Diese liegt für alle 17 Orte rund um Heidelberg aktuell bei 1534. Spitzenreiter im negativen Sinne ist rund um Heidelberg derzeit Lobbach mit 1992, knapp dahinter befindet sich Nußloch mit 1925, Dossenheim mit 1886 und Spechbach mit 1825. Deutlich besser sieht es in Meckesheim, Neckargemünd, Neckarsteinach und Wiesenbach mit Werten zwischen 1100 und 1200 aus, doch an Schönau mit 856 kommt keiner heran. In den zuletzt genannten Orten sind – im Verhältnis zur Einwohnerzahl – auch besonders wenige Menschen derzeit aktiv infiziert: nur 8,6 von 1000 in Neckargemünd und 9,9 von 1000 in Schönau. Am anderen Ende der Fahnenstange liegen Spechbach mit 18,8, Lobbach mit 18,7 und Nußloch mit 18,5 Infizierten auf 1000 Einwohner. Der Schnitt für alle 17 Orte rund um Heidelberg liegt bei 14,9.

Künftig wird es diesen "Zahlensalat" – wie eingangs erwähnt – nicht mehr geben. Ganz vorbei ist die Pandemie aber damit leider noch nicht.

Die rote Kurve zeigt die jeweils aktuelle Zahl der aktiv Infizierten in den 17 Orten im direkten Heidelberger Umland.