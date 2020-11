Region Heidelberg. (cm/luw) Das Land will vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie Schulen und deren Träger mit einem 40 Millionen Euro schweren Förderprogramm bei der Beschaffung von Luftfilteranlagen unterstützen. Wie stehen Kommunen und Schulen der Region rund um Heidelberg zu den Geräten? Die RNZ hat sich umgehört:

> In Eppelheim war man an der Friedrich-Ebert-Gemeinschaftsschule am Tag nach der Ankündigung des Förderprogramms noch verhalten. "Wir warten erst mal ab, was die nächsten politischen Beschlüsse zur Beschulung insgesamt ergeben", erklärte gestern Rektorin Verena Wittemer. "Wir lüften noch per Hand", sagte sie mit Blick auf das regelmäßige Öffnen von Fenstern in den Klassenzimmern. Es habe sich aber bereits eine Eltern-Initiative formiert, die sich für die Ausstattung aller 50 Klassenzimmer mit Lüftern stark mache. "Aber wenn wir das flächendeckend machen wollen, muss das schon zusammen mit dem Schulträger passieren", so Wittemer.

> In Sandhausen war im Rathaus von der in Aussicht gestellten Landesförderung am Dienstagnachmittag noch nichts bekannt. "Wir würden uns der Installation von mobilen Anlagen nicht verschließen, aber es gibt auch noch keine gesicherten Daten über deren Wirkung", sagte der stellvertretende Ortsbaumeister Benjamin Wiegand. Dabei ordnete er auch einen bereits einige Wochen alten "fragwürdigen Vorstoß" des Bundeswirtschaftsministers Peter Altmaier zur Förderung von fest zu installierenden Luftfilteranlagen an Schulen ein: "Das war vielleicht ein netter Versuch, aber bis flächendeckend alle Gebäude damit ausgerüstet sind, wäre wahrscheinlich 2023." Derweil stehe die Gemeindeverwaltung im stetigen Austausch mit den örtlichen Schulen. So würden auch am Friedrich-Ebert-Gymnasium alle Fenster regelmäßig geöffnet. Zudem gebe es im Fachklassentrakt und in der Sporthalle bereits Lüftungsanlagen, die allerdings aus den 1970er Jahren stammten.

> In Neckargemünd sieht die Stadt keine Notwendigkeit, für ihre Schulen Lüftungsgeräte anzuschaffen. Wie Stadtsprecherin Petra Polte berichtet, gebe es im erst zwölf Jahre alten Schulzentrum mit Max-Born-Gymnasium und Realschule eine moderne Lüftungsanlage. Diese verfüge über entsprechende Filter, die laut Hersteller bei regelmäßiger Wartung auch Aerosole mit dem Coronavirus aus der Luft hole. "Und wir warten diese regelmäßig", betont Polte. Trotzdem werde regelmäßig gelüftet. Noch notwendiger ist das Öffnen der Fenster in den Grundschulen und der Erich-Kästner-Förderschule, wo es keine Lüftungsanlagen gibt. "Wir sind überzeugt, dass Stoßlüften effektiver ist", so Polte. "Die Filtergeräte verwirbeln die Luft nur."

> In Bammental wurde am Gymnasium über den Einsatz von Luftfiltern diskutiert, wie Schulleiter Benedikt Mancini erzählt. "Diese wären aber sehr teuer und sind für uns nicht so vordringlich", sagt er. Denn an der Schule gebe es kaum innenliegende Räume ohne Fenster. "Wir können über großflächige Fenster gut lüften", so Mancini. "Das wird auch konsequent umgesetzt." Auch Schüler würden sehr darauf achten, dass regelmäßig gelüftet werde. Bisher gebe es keine Probleme. Zwar würden manche Schüler mit Jacken im Unterricht sitzen, aber es sei noch keine Erkältung bekannt geworden. Der Schulleiter weiß aber auch: Je kälter es wird, desto problematischer wird das Lüften. "Wenn es Förderprogramme für Luftfilter gibt, wäre das ein Gewinn", sagt er. Wirklich funktionierende Geräte seien aber teuer und über den Schulhaushalt oder den Haushalt der Gemeinde nicht zu finanzieren.