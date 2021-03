Region Heidelberg. (red) Ein wichtiger Geschäftstermin, der sich nicht verschieben lässt, der bevorstehende Besuch einer Fortbildung oder der Wunsch, zum Geburtstag der Großmutter auf eine Tasse Kaffee vorbeizuschauen: Alle diese in "normalen" Zeiten so selbstverständlichen gesellschaftlichen Anlässe sind momentan mit großen Unsicherheiten verbunden. Schließlich könnte es ja sein, dass man durch eine unbewusste Ansteckung das Coronavirus in sich trägt – und auf diese Weise einen anderen Menschen infiziert. Für mehr Sicherheit gibt es jetzt in vielen Gemeinden die Möglichkeit, einen Antigen-Schnelltest auf Corona durchzuführen. Die RNZ gibt eine Übersicht – soweit die Termine der Redaktion bekannt sind:

Bammental

Pflegedienst Scholl. In den Räumen des Pflegedienstes in der Hauptstraße 30, dienstags von 10 bis 12 und freitags von 12 bis 14 Uhr, Anmeldung zwingend unter Telefon 0 62 23 / 86 56 30, 15 Euro Kostenbeteiligung zugunsten des Familienzentrums Bammental.

Dossenheim

Gemeinde und DRK. Mühlbachhalle, Am Sportplatz 1, immer mittwochs von 17 bis 20 Uhr und samstags von 9 bis 12 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, das Angebot ist kostenlos.

Eppelheim

Stadt und DRK. Foyer der Rudolf-Wild-Halle, am Freitag, 26. März, von 16 bis 19 Uhr sowie Samstag, 3. April, von 10 bis 13 Uhr. Das Angebot ist kostenlos, eine Anmeldung nicht notwendig.

Gaiberg

Gemeinde und Feuerwehr. Bürgerforum "Altes Schulhaus", samstags von 9 bis 11 Uhr. Das Angebot ist kostenlos, eine Anmeldung ist erforderlich im Internet unter https://bit.ly/3rcQgTC oder unter Telefon 0 62 23 / 9 50 10.

Heiligkreuzsteinach

Gemeindeverwaltungsverband. Steinachtalhalle in der Rathausstraße, montags und donnerstags von 16 bis 17.30 Uhr, ohne vorherige Anmeldung und kostenlos.

Leimen

Stadt. Rettungs- und Ausbildungszentrum am Schwimmbad-Parkplatz, montags bis freitags von 18 bis 19.30 Uhr, für Einwohner Leimens, ohne vorherige Anmeldung und kostenlos.

Meckesheim

Gemeinde. Schnelltests werden ab sofort im VIP-Raum der Auwiesenhalle angeboten. Diese führen Fachkräfte des DRK-Ortsvereins durch. Der nächste Termin ist am Donnerstag, 25. März, von 14 bis 16 Uhr und von 18 bis 20 Uhr, ohne vorherige Anmeldung und kostenlos, zunächst bis zum 31. März.

Neckargemünd

Stadt. Parkplatz am Rathaus in der Falltorstraße, montags und mittwochs von 7 bis 10 Uhr, dienstags und donnerstags von 16 bis 18 Uhr sowie freitags von 7 bis 10 Uhr und von 15 bis 18 Uhr, kostenlos, vorherige Anmeldung nötig unter www.neckargemuend.de/testzentrum+ am+rathaus; für alle ohne Internet unter Telefon: 0 62 23 / 80 40.

Neckarsteinach

Steinach-Apotheke. Hauptstraße 12a, Montag, 11.30 bis 12.20 Uhr und 17 bis 18.50 Uhr, Donnerstag, 11.15 bis 12.15 Uhr sowie Freitag, 13.30 bis 13.50 Uhr. Eine vorherige Anmeldung im Internet unter https://corona.neckartal-apotheken.de/ ist erforderlich.

Nußloch

Gemeinde. Haus Rheinblick, Hauptstraße 96, Montag bis Freitag, 14.30 bis 15.30 Uhr. Eine Anmeldung unter Telefon 0 62 24 / 90 10 ist erforderlich. Das Angebot ist kostenlos.

Sandhausen

Apotheken und DRK-Ortsverein. Grillhütte am Walter-Reinhard-Stadion-Parkplatz, durchgeführt von ortsansässigen Apotheken, montags, mittwochs und freitags von 16.30 bis 18.30 Uhr; DRK-Heim in Heidenäckerstraße 40, durchgeführt von DRK-Ortsverein, dienstags und donnerstags von 19 bis 20.30 Uhr, Anmeldung nicht erforderlich, Angebot kostenlos.

Schönau

Gemeindeverwaltungsverband. Sporthalle im Stadtteil Altneudorf in der Altneudorfer Straße, dienstags und freitags von 18 bis 19.30 Uhr, ohne vorherige Anmeldung und kostenlos.

Wiesenbach

Gemeinde. Foyer des Bürgerhauses, Hauptstraße, durchgeführt vom Personal der Römer-Apotheke montags von 8 bis 11 Uhr und donnerstags von 14 bis 17 Uhr; durchgeführt von Dr. Annekatrin Müller-Kölemen dienstags von 15 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr, in der Praxis von Dr. Yvonne Sterk in der Bammentaler Straße mittwochs von 11 bis 14 Uhr und freitags von 15.30 bis 18 Uhr, ohne vorherige Anmeldung, das Angebot ist kostenlos.

Wilhelmsfeld

Gemeindeverwaltungsverband. Odenwaldhalle in der Schulstraße, mittwochs von 17 bis 18.30 Uhr und samstags von 9 bis 10.30 Uhr. Das Angebot ist kostenlos und auch ohne vorherige Anmeldung nutzbar.