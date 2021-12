Region Heidelberg. (cm) Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises hat für mehrere Städte und Gemeinden eine "Allgemeinverfügung zum Verbot des Verweilens von Gruppen von mehr als zehn Personen auf öffentlichen Plätzen" erlassen. Diese gilt von Silvester, 15 Uhr, bis Neujahr, 9 Uhr. Wie die Behörde am Mittwoch mitteilte, wurde dadurch in Abstimmung mit den zuständigen Ortspolizeibehörden das in der Corona-Verordnung bereits angeordnete Verweilverbot in bestimmten Bereichen des öffentlichen Raums konkretisiert. Nicht alle Kommunen sahen aber offenbar die Notwendigkeit für eine Regelung. Das Landratsamt hatte bereits ein Alkohol- und Feuerwerksverbot für Plätze in einigen Kommunen der Region ausgesprochen. Das "Verweilverbot" gilt allerdings in deutlich mehr Städten und Gemeinden – und zwar konkret hier:

> Bammental: Rathausplatz.

> Eppelheim: Wasserturmplatz, Leonie-Wild-Platz, Hugo-Giese-Platz. Rhein-Neckar-Hallen Parkplatz, Schul- und Sportzentrum, Theodor-Heuss-Schulhof, Rudolf-Wild-Halle Vorplatz.

> Leimen: Stadtkern Leimen begrenzt durch die Rohrbacher Straße im Westen, Bürgermeister-Lingg-Straße im Norden, Nußlocher Straße im Osten sowie Turmgasse und Fuß- und Radweg im Süden, Menzer Park, Waldsportplatz Leimen (Verlängerung Steige), Schwimmbadparkplatz Tinqueux-Allee und Peter-Disegna-Weg, Gelände der Realschule, Badener Platz, Bereich "Fischwasser" begrenzt durch Hohenstaufer-Allee, Emmy-Noether-Weg und "Am Fischwasser", Gelände der Grund- und Hauptschule St. Ilgen und gegenüberliegender Festplatz und Parkplatz an der Pestalozzistraße, Willi-Laub-Platz und Karoline-Röth-Platz, Tigy-Platz, Bahnhofsvorplatzbereiche auf der Ost- und Westseite und dortige Parkplätze, Bereich vor den Sportplätzen St. Ilgen am Waldstadion, Gelände der Schlossbergschule und Parkplätze am Kraichgaustadion, Rathausplatz in Gauangelloch.

> Lobbach: Ortsteil Waldwimmersbach: Rathausplatz und Schulhof; Ortsteil Lobenfeld: Louryplatz, Klosterplatz, SG-Parkplatz.

> Nußloch: Lindenplatz, Park Ortsmitte, Parkplatz an der Olympiahalle, Areal rund um die Schillerschule, Freizeitgelände Lichtenau.

> Sandhausen: Lège-Cap-Ferret-Platz, Gelände des Friedrich-Ebert-Schulzentrum inklusive Parkplatz zwischen Büchertstraße und Albert-Schweitzer-Straße, Parkplatz in der Schützenstraße, Parkplatz vor dem Walter-Reinhardt-Stadion in der Jahnstraße, Festplatz in der Kleegartenstraße, Rathausvorplatz in der Bahnhofstraße, Parkplatz neuer Friedhof im Hermann-Löns-Weg, Vorplatz "BWT-Stadion am Hardtwald", Vorplatz Citybau Hauptstraße 92, Parkanlage vor dem alten Friedhof, Parkplatz Kleintierzuchtverein.

> Schönau: Marktplatz, Platzfläche "Drehscheibe" Hauptstraße, Hühnerfautei-Freifläche, Festplatz, Sportplatz Schönau-Oberes Tal, Sportplatz Altneudorf, Rathausplatz Altneudorf, Parkplatz am Friedhof Altneudorf, Schulhof Carl-Freudenberg-Grundschule, Schulhof Grundschule Altneudorf.

> Wiesenbach: Rathausplatz.

> Wilhelmsfeld: Parkanlage am Pavillon, Johann- Wilhelm-Straße 121, José-Rizal-Park, Außenanlagen der Christian-Morgenstern-Grundschule, Außenanlagen der Odenwaldhalle, Außenanlagen des kommunalen Kindergartens und des Multifunktionsspielfeldes.