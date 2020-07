Neckargemünd/Bammental. (pol/mare) In Bammental und Neckargemünd gehen Einbrecher um. Das berichtet die Polizei.

Am letzten Wochenende wurden zunächst in Bammental in zahlreiche geparkte Autos, Garagen und ein Wohnhaus eingebrochen. Die Serie setzt sich nun in Neckargemünd fort. Hier wurden zwischenzeitlich schon 10 Einbrüche registriert. In allen Fällen wurde Bargeld entwendet, aus den Garagen wurden hochwertige Fahrräder gestohlen. Derzeit sind über 40 Taten bekannt. Der Gesamtschaden beläuft sich zum jetzigen Erkenntnisstand auf rund 20.000 Euro.

Bei einzelnen Taten wurden die Unbekannten von privaten Überwachungskameras gefilmt. Auf den Videos sind mindestens zwei junge Männer erkennbar. An den Tatorten konnten neben Fingerspuren auch DNA-Spuren gesichert werden. Die Auswertung der Spuren sowie die Ermittlungsmaßnahmen zur Identifizierung der Einbrecher durch das Polizeirevier Neckargemünd dauern an.

Wer kann noch Angaben zu den Taten machen? Die Polizei nimmt Hinweise unter Telefon 06223/92540 entgegen.