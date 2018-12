Region Heidelberg. (cm) Jede Menge Tiere machen in diesem Jahr in der Region rund um Heidelberg auf sich aufmerksam. Ein tierischer Rückblick:

Alpaka: Mathilda sorgt im Juni für Aufsehen. Das Alpaka vom Hof Bretschi im Heiligkreuzsteinacher Ortsteil Lampenhain tippt als Orakel die Spiele der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft.

Hunde: Das Jahr beginnt tragisch. In Heiligkreuzsteinach wird im Januar Chihuahua "Duke" von der Steinach mitgerissen und kann nicht mehr gerettet werden. Für große Diskussionen sorgt im Juli in Sandhausen die Attacke von Kampfhunden auf Terrier "Enzo", der nur durch eine Notoperation gerettet werden kann. Bei einem Hausbrand in Nußloch kommen im Oktober zwei Hunde ums Leben.

Nach mehreren Tagen im Gully wird ein Kater in Dossenheim befreit. Foto: Feuerwehr

Katzen: In Mauer wird im Februar Katze "Missie" angeschossen und muss eingeschläfert werden. Im September trauern die Dilsberger mit Blumen und Kerzen um "Monja": Der Kater wurde von einem Rowdy überfahren. In Dossenheim gibt es im Oktober ein Happy End: Nach tagelanger Suche wird ein Kater aus einem Gully befreit. Der Stubentiger war in diesen gekrochen, kam nicht mehr heraus und rief verzweifelt um Hilfe.

Mäuse: Spaziergänger sehen im Februar in Dossenheim weiße Mäuse - im wörtlichen Sinne. Die Tiere wurden auf einem Feldweg ausgesetzt.

Wildschweine: Was für eine Sauerei! Auch 2018 wühlen sich Wildschweine durch die Region. In Schönau und Dossenheim graben die Schweine ganze Gärten und Äcker um.

Tiger: Der "Circus Manuel Weisheit" mit mehreren Tigern ruft im Februar in Leimen Tierrechtler auf den Plan. Diese demonstrieren gegen die Dressuren.

Biber: Die Nager machen sich weiter in der Region breit. In Bammental sorgen sie durch einen Damm für eine Überflutung, in Mauer drohen angeknabberte Bäume auf die Bahnlinie zu stürzen.

Schwan: Ein Schwan wird im Mai in Neckarsteinach von einem Hund verletzt. Tierretter päppeln ihn wieder auf und bringen ihn zurück an den Neckar.

Fuchs: In Spechbach schleicht im September ein Fuchs ums Dorf. Das Verhalten des Tieres gibt Rätsel auf.

Junikäfer und Krähen: Diese Kombination sorgt im Spätjahr in Leimen für einen kaputten Fußballrasen. Krähen hacken Larven von Junikäfern aus dem Rasen des Otto-Hoog-Stadions. Die Engerlinge hatten sich stark vermehrt und die Graswurzeln angeknabbert.

Pferde: Für die Pferde des Leimener Reitsportvereins geht das Jahr nicht gut zu Ende. Sie haben sich mit der gefährlichen Krankheit Druse infiziert. Für Pony "Donna" kommt jede Hilfe zu spät - es muss eingeschläfert werden.