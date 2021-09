Von Lukas Werthenbach

Region Heidelberg. FDP stärkste Kraft, Remis zwischen CDU und Grünen, Hoffnungsschimmer für die Linke: Das sind nur drei der Beobachtungen eines etwas anderen Blicks auf die Ergebnisse der Bundestagswahl. Die RNZ nimmt die Zahlen aus den 17 Kommunen rund um Heidelberg genauer unter die Lupe und hebt lokale Besonderheiten hervor.

Schaut man auf einzelne Wahlbezirke, zeichnet sich etwa in Dossenheim ein äußerst ausgeglichenes Bild ab: In der Bergstraßengemeinde, die rund um Heidelberg bekanntlich mit 86,5 Prozent die höchste Wahlbeteiligung verzeichnet und neben der Unistadt selbst als einzige die Grünen zur stärksten Kraft wählte, sind teilweise CDU und Grüne exakt gleichauf. So erhielten die Direktkandidaten Alexander Föhr (CDU) und Franziska Brantner (Grüne) im Bezirk "Kurpfalzschule XV" jeweils 24,44 Prozent der Erststimmen. Auch im Bereich "Rathaus II" erzielten beide mit jeweils 26,46 Prozent ein Remis. Bei den Zweitstimmen sind es "Kurpfalzschule XV" (je 21,9 Prozent) und "Neubergschule X" (je 21,29 Prozent), wo die zwei auf Landesebene koalierenden Parteien gleich viele Stimmen erhielten; in letzterem Bezirk war übrigens die SPD mit 26,24 Prozent "lachende Dritte".

Eine bärenstarke SPD ist insbesondere in Eppelheim zu beobachten: Hier holten die Sozialdemokraten in fünf Bezirken je mehr als 27 Prozent; Spitzenreiter ist dabei der "Briefwahlbezirk 04", wo 31,15 Prozent ihr Kreuz bei der SPD machten. Aufhorchen lassen auch die SPD-Ergebnisse aus Sandhausen: Hier konnte der Wieslocher Bundestagsabgeordnete Lars Castellucci, der das Direktduell im Wahlkreis Rhein-Neckar gegen Moritz Oppelt (CDU) verlor, 29,67 Prozent der Erststimmen auf sich vereinen – so viel wie kein anderer Direktkandidat in der Hopfengemeinde. Eine "Castellucci-Hochburg" ist demnach der Sandhäuser "Briefwahlbezirk 04": 35 Prozent der Wähler machten hier ihr Kreuz bei dem Sozialdemokraten. Auch in sieben weiteren Bezirken Sandhausens holte er über 30 Prozent.

Die FDP zum Spitzenreiter wählten die Bürger im Nußlocher Wahlbezirk "Schulhaus-Maisbach": Hier gingen 25,71 Prozent der Zweitstimmen an die Liberalen, keine andere Partei erhielt in diesem Bezirk mehr Zuspruch. Auch in zwei weiteren Wahlbezirken kam die FDP auf Werte über 20 Prozent. Im Bezirk "Bücherei" wurde sie aber knapp von der CDU geschlagen, im "Rathaus" kam sie mit 20,85 Prozent auf exakt den gleichen Stimmenanteil wie die SPD.

Eine solide Linke ging aus der Wahl in einigen Neckargemünder Bezirken hervor. In der Stadt am Neckar – zugleich auch einzige Kommune der Region mit einem Stadtrat der Linken – kam die Partei in fünf Bezirken auf über fünf Prozent. Im Gesamtergebnis schaffte sie das in keinem der 17 Orte rund um Heidelberg. Ihr bestes Resultat erreichte sie im Bezirk "Wiesenbacher Tal - Süd" mit sieben Prozent, dicht gefolgt von "Weststadt" mit 6,36 Prozent. In "Hollmuth / Mühlrain" reichte es noch für 5,71 Prozent.

Einen Rechtspopulisten zum Stimmenkönig wählte der Leimener Bezirk "St. Ilgen 7": Hier erhielt AfD-Direktkandidat Stefan Holzmann mit 24,85 Prozent die meisten Stimmen. Ein besonders starkes Zweitstimmen-Ergebnis erreichte dessen Partei mit 20,58 Prozent im diesen Bezirk umfassenden Stadtteil St. Ilgen, wo fast 7600 Wahlberechtigte leben.