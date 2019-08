Region Heidelberg. (lew) Der oder die Bach? Die oder der Butter? Mit dieser Frage hat sich die RNZ vor Kurzem in einem Bericht befasst. Als Beispiel diente der Lobbach, der insbesondere für die alteingesessenen Bürger einfach nur "die Bach" ist. Im Anschluss an den Artikel erreichten die Redaktion mehrere Leserzuschriften. Dieter Böser aus Bruchsal etwa bemerkte: "Auch bei den Altbruchsalern heißt es ebenfalls noch immer die Bach mit lang gesprochenem ,a‘. Durch Bruchsal fließt also noch immer ,die‘ Saalbaach". Auch "der" Butter sei bei "den Alten" bis heute Sprachalltag.

Auf einen interessanten Erklärungsansatz zum Thema ,der‘ Butter ist derweil die Meckesheimerin Karin Stelzer gestoßen. Dass im süddeutschen Raum die Butter männlich besetzt sei, könnte demzufolge daran liegen, dass die Butter im Alemannischen "der Anke" hieß. Dies könnte sich bis heute erhalten haben.

Einen weiteren nützlichen Beitrag liefert Hans Kubischta aus Heidelberg. Als Germanist und Historiker habe er sich während seines Studiums an der Universität Heidelberg intensiv mit der Sprache und Geschichte der Kurpfalz beschäftigt. In diesem Rahmen habe er den in Kaiserslautern beheimateten Sprachforscher Rudolf Post kennengelernt. Dieser ist Autor des Buches "Pfälzisch. Einführung in eine Sprachlandschaft". In fast allen Teilen der Pfalz seien unter anderem folgende Abweichungen im Vergleich mit der "neuhochdeutschen Standardsprache" bezeugt: "die Bach, der Bombon, der Budder, das Egg, das Ord und der Schoggelaad". Logisch zu erklären seien solche sprachlichen Abweichungen hingegen nicht immer.