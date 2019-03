Leimen-St. Ilgen/Heidelberg. (luw) "Der Geschädigte ist sehr korpulent, was letzten Endes sicher sein Glück war", sagte am Dienstag eine Ärztin im Prozess wegen versuchten Totschlags gegen einen 85-Jährigen. Der gebürtige Russe aus Leimen gab bereits zu, im September 2018 ein Obstmesser in den Bauch des Lebensgefährten seiner Tochter gerammt zu haben. Er sitzt seit der Tat in Untersuchungshaft.

Am zweiten Prozesstag vor dem Heidelberger Landgericht hat nun eine Ärztin erklärt, dass das Opfer lediglich durch seine Fettschicht vor lebensgefährlichen Verletzungen geschützt worden sei. Zudem wurde bekannt, dass der Angeklagte der Polizei schon einmal aufgefallen war.

"Die Wunde oberhalb des Nabels war ungefähr sechs Zentimeter tief", erklärte die Ärztin gestern im Zeugenstand. Sie hatte das Opfer in der Klinik behandelt. "Bei einer anderen Person hätte das Messer die Bauchschlagader treffen oder in den Bauchraum reichen können", sagte sie.

Laut weiteren Zeugenaussagen war der Tat ein Streit zwischen dem Angeklagten und dessen Ehefrau vorausgegangen. Zum wiederholten Mal habe die 86-Jährige die Nacht zuvor bei ihrer Tochter verbracht. Der Angeklagte trinkt nach eigenen Angaben regelmäßig Alkohol; wenige Stunden nach der Tat, die sich zur Mittagszeit ereignete, wurde beim 85-Jährigen wie berichtet ein Alkoholwert von 1,38 Promille gemessen.

An jenem Mittag sei der Angeklagte nahe der gemeinsamen Wohnung im nördlichen St. Ilgen im Streit hinter seiner Frau hergelaufen, die in der Folge Passanten um Hilfe gebeten habe. Dann sei der "Schwiegersohn" des 85-Jährigen eingetroffen und auf diesen zugelaufen. Daraufhin zog der Angeklagte nach derzeitiger Kenntnis plötzlich ein Messer mit einer acht Zentimeter langen Klinge aus der Tasche und stach zu.

Der 85-Jährige hatte sich in seinem Geständnis für die Attacke entschuldigt. Zudem habe er sich laut einem Polizisten noch am Tattag im Krankenhaus nach dem Zustand des Opfers erkundigt. Als er erfuhr, dass dieser den Angriff überleben würde, habe der Angeklagte erleichtert reagiert.

Wie am gestrigen Dienstag ein weiterer ermittelnder Polizist im Zeugenstand erklärte, ist der Angeklagte bereits aktenkundig: Gegen ihn wurde schon einmal wegen Körperverletzung ermittelt, weil er seiner Frau eine Beule am Hinterkopf zugefügt haben soll. Weil diese aber "kein polizeiliches Eingreifen wollte", sei das Verfahren eingestellt worden.

Mit weiteren Zeugenaussagen soll der Prozess am morgigen Donnerstag fortgesetzt werden. Das Urteil wird voraussichtlich am Freitag verkündet.