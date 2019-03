Leimen. (kaz) Wo ein Zirkus sein Zelt aufschlägt, ist "Peta" nicht weit. Gestern haben Mitglieder der Tierrechtsorganisation am Parkplatz des Mix-Marktes in Leimen vor dem "Moskauer Circus" gegen Wildtiere in der Manege demonstriert. Dies mit Transparenten, auf denen die "Tierrechte" beschworen werden, Schildern mit Sprüchen wie "Artgerecht ist nur die Freiheit" und zum Teil im mollig-warmen Tigerkostüm, was bei dem windigen Wetter eine gute Wahl war. Als Sprecherin von "Peta zwei Heidelberg" - die "Peta-Jugendabteilung" veranstaltet vor allem Aktionen auf der Straße - berichtete Carla Neddermeier, dass auch schon Mütter mit ihrem Nachwuchs vor der Zirkuskasse umgekehrt seien, nachdem sie erfahren hatten, dass auch Tiere ihren Auftritt haben.

"Manche Unternehmen plakatieren das nicht so", weiß Neddermeier. Anders der "Moskauer Circus". Dieser hängte in der Region rund 200 Plakate auf. Darunter auch viele mit der Aufschrift: "Seltene weiße Tiger! Die Mega-Show! Das müssen Sie gesehen haben!" Gab es eigentlich schon mal Gespräche zwischen Tierrechtlern und Zirkusleuten? "Leider nicht, denn da treffen Welten aufeinander", so die Peta-Sprecherin.

Der Besucherandrang hielt sich am Sonntagnachmittag ohnehin in Grenzen. Das potenzielle Publikum hat wohl mit der Fastnacht genug zu tun. "Wir lieben unsere Tiere, wir behandeln sie gut. Das wird von Peta leider immer ganz anders dargestellt", beteuern die Verantwortlichen des "Moskauer Circus".

Die "Streetworker" von Peta fahren harte Geschütze auf. So heißt es im Kinder-Flugblatt unter der Überschrift "Zirkus - kein Spaß für Tiere" beispielsweise: "Stell dir vor, man würde dir deine Familie wegnehmen, dich anketten oder in einen Käfig stecken und man würde dich zwingen, sinnlose und gefährliche Kunststücke vor vielen lauten Menschen vorzuführen. Wäre das nicht schrecklich? Nun, genau so sieht das Leben von Tieren im Zirkus aus." Im Flugblatt für Erwachsene ist zu lesen, dass Tiere im Zirkus die meiste Zeit in dunklen Lastwagen, an Ketten fixiert oder in engen Käfigen und Gehegen verbringen müssten. Weiter heißt es: "Damit Bären auf Bällen balancieren, Affen Motorrad fahren und Elefanten auf zwei Beinen stehen, werden in der Dressur Werkzeuge wie Peitschen, enge Halsbänder, Maulkörbe, Elefantenhaken und Elektroschocker eingesetzt."

Die Verantwortlichen des "Moskauer Circus" betonen allerdings, dass diese Schilderungen nichts mit der heutigen Zirkus-Realität zu tun haben. Peta will jedenfalls am kommenden Sonntag, 10. März, wieder ab 12.45 Uhr in Leimen demonstrieren.