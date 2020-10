Nußloch. (lew) Zwei Einsätze ganz unterschiedlicher Art hatte die Nußlocher Feuerwehr am Wochenende zu bewältigen. Am vorgestrigen Samstag waren die Floriansjünger bei der Hochzeit eines Kameraden vor Ort, als gegen 15 Uhr der Alarm einging. "Ein Mülleimer an der Bushaltestelle am Lindenplatz hat gebrannt", berichtete Kommandant Bernd Rensch auf Nachfrage. Er vermute, dass sich durch das Entsorgen einer noch glimmenden Zigarette Papier entzündet hat, wodurch es zu dem Brand kam.

Glücklicherweise sei die evangelische Kirche, wo die Hochzeit stattfand, nur rund 100 Meter vom Einsatzort entfernt. Eine der Feuerwehrfrauen habe sich kurzerhand einen Feuerlöscher geschnappt und den Brand gelöscht.

Ein weiterer Notruf erreichte die Feuerwehr am Sonntag gegen 12 Uhr. Der Rettungsdienst habe Unterstützung angefordert, weil eine über 60-jährige Frau im Wald einen Kreislaufzusammenbruch erlitten hatte. "Wir haben sie mit der Schleifkorbtrage aus dem Wald geholt", so Rensch. Anschließend sei die Frau zur Weiterversorgung ins Krankenhaus gekommen.