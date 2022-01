Unter dem Motto „Von illegal zu legal“ wird wie hier im Bild in Dossenheim auch in Nußloch an einer offiziellen Mountainbikestrecke gewerkelt. Foto: dw

Von Meike Paul

Nußloch. Mehrheitlich befürwortet haben die Mitglieder des Ausschusses für Kultur, Sport und Vereine in ihrer jüngsten Sitzung das Mountainbike-Projekt vom Nußlocher Jugendzentrum "Lounge226" des Internationalen Bundes (IB) in Kooperation mit dem Radfahrverein Alemannia 1905 (RVA). Die Räte lobten vor allem das Engagement der Jugendlichen, die um Sozialarbeiter Felix Grebesich ein umfangreiches Konzept für einen Nußlocher Odenwaldtrail erstellt haben.

Unter der Überschrift "Von illegal zu legal" sollen so die wild radelnden Mountainbiker auf eine geplante und gesicherte Streckenführung umgeleitet werden. Nach der Idee der planenden Jugendlichen soll ähnlich des "Strommastentrails", der an der Gemarkungsgrenze zu Leimen rund 400 Meter den Berghang hinabführt, eine weitere neue Routenführung am ehemaligen Birdhousetrail entstehen. Dieser liegt oberhalb des Neubaugebiets am Seidenweg.

Dort seien die Gegebenheiten besonders geeignet, wie die Schüler Aaron und Lennart (beide 16) sowie die 15-jährigen Max, Maurice und Fabian nun im Rahmen einer Präsentation erläuterten. Sie strebten damit beinahe schon eine Art Machbarkeitsstudie an, haben sie in ihrer Ausarbeitung doch bereits einige Behörden und Experten zu Rate gezogen. Neben ersten Ideen, wie das vorhandene Totholz in Baumaterial umfunktioniert werden könnte, haben die Jungs auch Rettungskonzepte erstellt. Außerdem forcieren sie ein Ampel-System, das Biker über die Nutzbarkeit der Strecke, über Schwierigkeiten und gefährliche Situationen informieren soll. Die jungen Leute erhoffen sich zudem durch eine Sperrung des Trails in den Abendstunden, dass der Nachtverkehr aus dem Wald genommen und so das Wild geschützt werden könne.

Dies war ein Ansatz, der besonders Yannick Veits (Grüne) gefiel. Doch während Wolfgang Schneider (CDU), Ralf Baumeister (FDP), Anna Stippich (SPD) und Bürgermeister Joachim Förster (parteilos) ihre Begeisterung bekundeten, zeigte sich Veits noch zurückhaltend skeptisch. "Wir befürworten es natürlich, wenn sich junge Leute engagieren, wenn altehrwürdige Vereine belebt werden und die Jugendlichen in die Natur wollen. Aber der Schutz des Waldes ist uns ein besonderes Anliegen." Veits stellte klar, dass die Natur in den vergangenen Jahren besonders gelitten habe, kein Baum für das Bauvorhaben gefällt werden sollte.

Um sich ein genaueres Bild von der Lage zu machen, streben die Grünen daher einen Vororttermin mit den Jugendlichen und den Vereinsmitgliedern an. Beim RVA hatte sich nämlich eine Mountainbike-Abteilung gegründet, die sich künftig um die Instandhaltung und Pflege des Trails kümmern will. Außerdem sind Nutzer versichert, die über den RVA eine Tageskarte erwerben. Auf lange Sicht sollen Mitglieder geschult und als Einweiser und Aufsichtspersonal dienen. Außerdem soll mit Baumkletterern ein Konzept zur Kontrolle der Route erstellt werden.

"Ihr habt wirklich an alles gedacht und ich bin guter Dinge, dass wir das Thema im Gemeinderat weiter vertiefen können", so Bürgermeister Förster.