Von Alexander Werschak

Nußloch. Die Kerwe findet nicht statt. Auch das zweite Jahr in Folge bleibt Nußloch keine andere Wahl, als das beliebte Volksfest abzusagen. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung mit großer Mehrheit und schwerem Herzen entschieden. Der Grund hierfür ist klar: Die nicht enden wollende Corona-Pandemie, deren vierte Welle sich zurzeit im Vereinigten Königreich auftürmt und Tröpfchen für Tröpfchen herüberschwappt. Es gibt indes einen Hoffnungsschimmer – auch was das Feiern in der Mondspritzergemeinde betrifft. Doch dazu gleich.

Die Kerwe schon vor ihrem Beginn zu beerdigen, würde Kanzlerin Angela Merkel wohl als "alternativlos" bezeichnen. Zu unsicher ist die Entwicklung mit Blick auf die geplant tollen Tage vom 11. bis 13. September. Yannick Veits (Grüne) und Ralf Baumeister (FDP/BfN) stimmten gleichwohl gegen die Absage – aus eingeräumt irrationalen, aber "emotionalen Gründen" nach "der langen Trockenperiode", wie es Veits so schön umschrieb. Wolfgang Schneider (CDU) sah sich als ehemaliger Kerweborschd indes zu einer Enthaltung gezwungen.

Im Vorfeld der Ratszusammenkunft hatte sich die Verwaltung mit den örtlichen Vereinen zusammengesetzt und ein Stimmungsbild eingeholt, das erwartbar verhangen war. Woher genügend Helfer nehmen und wie dicke Menschentrauben vermeiden? Gerade diese Fragen trieben die Ehrenamtlichen um, deren Vereinsleben gerade erst wieder aufblüht. Für eine "Kerwe to go" konnten sich vier, für ein Fest in der Lichtenau drei der Vereinigungen erwärmen. Die Mehrheit votierte für das Kerwe-Aus.

Licht an: Verpackt in eine ansprechend-übersichtliche Präsentation überraschte Lisa Herrmann, die seit Neuem im Nußlocher Rathaus für Pressearbeit, Wirtschaftsförderung, Veranstaltungen und das Vereinswesen zuständig ist, die Bürgervertreter mit einer durchdachten Alternative. Ein "Mondspritzer-Festival" als Open-Air für die ganze Familie könnte vom 10. bis 12. September den schlimmsten Kerwe-Kummer lindern.

Das Festival soll kein Ersatz sondern ein neues Veranstaltungsformat sein, das Corona-konform rings um das örtliche Max-Berk-Stadion über die Konzertbühne gehen könnte. Ausreichend freie Flächen sind dort vorhanden, auch um einen kontrollierten Einlass zu gewährleisten. Ein ausgefeiltes Sicherheits- und Hygiene-Konzept sowie ein moderater Alkoholausschank sollen Covid-19 vor den Toren halten.

Der Freitagabend wäre dabei an jüngeres Publikum unter 30 Jahren adressiert, der Samstag mit einem entsprechenden Programm als Familientag angelegt und der Sonntag bei freiem Eintritt eher klassisch auch für die älteren Jahrgänge ausersehen. Spielen könnten Bands und Kapellen aus der Region wie dem Ort, fürs leibliche Wohl Vereine oder auch externe Caterer sorgen.

So weit, so gut – bleibt noch die Frage nach dem Geld: Gut taxierten Ausgaben von 57.000 Euro stünden der Kalkulation zufolge Einnahmen von 19.000 Euro gegenüber. Macht ein Defizit von 38.000 Euro. Wobei die jeweils 30.000 Euro, die im Etat für Kerwe und Brunnenfest eingestellt sind, in diesem wie dem vergangenen Jahr nicht abgerufen wurden und werden.

Tenor der anschließenden Wortmeldungen war eine breite Begeisterung für die Idee, jedoch auch manche Sorge, ob diese in der verbleibend kurzen Zeit umsetzbar ist. In diesem Sinne äußerte sich etwa Ines Baust (Grüne). Schlussendlich verständigte sich eine Mehrheit von Grünen, Liberalen, Bürgermeister Joachim Förster und Heike Stegmaier (CDU) darauf, bis zur nächsten Sitzung Ende Juli die Planung für das "Mondspritzer-Festival" vorantreiben zu lassen. Dann will man entscheiden. Gegenstimmen und Enthaltungen kamen aus den Reihen von CDU und SPD.

So empfand Rouven Röser (CDU) den Zeitplan als "zu sportlich", auch wenn sein Fraktionskollege Kay Kettemann das Vorhaben lobte. CDU-Vertreter Bernhard Schuster störte sich am angedachten Eintrittsgeld von zehn Euro für Freitag und Samstag. Michael Molitor (SPD) wiederum artikulierte die Befürchtung, das Open-Air könnte allzu viel, allzu junges und ungeimpftes Publikum anlocken. Andererseits sprach Christoph Seemann (FDP/BfN) davon, "wieder mehr Leben möglich zu machen." Und Fraktionskollege Peter Lüll war derart angetan, dass er als Jugendleiter spontan die Unterstützung des FV Nußloch zusagte.