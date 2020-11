Von Agnieszka Dorn

Nußloch. Ein zufriedenes Schmatzen, ein schnelles Gucken – ohne Futterneid und ohne Streit wird das Essen verputzt. Danach wird sich mit vollem Magen in die Ecke verkrochen, um die Mahlzeit zu verdauen. Die Nußlocher Elke Greiner und ihr zukünftiger Mann Oliver Menrath haben vor Kurzem Nachwuchs bekommen, sie sind stolze "Eltern" von Vierlingen geworden. "Es war ganz unverhofft", schmunzelt Elke Greiner – die vergangenen Wochen seien sehr anstrengend gewesen. Ihre vier putzigen Igelbabys möchten sie dennoch um nichts in der Welt missen.

Doch von vorne: Vor einigen Wochen war Elke Greiner vormittags auf dem Nußlocher Friedhof, um das Grab von Verwandten zu pflegen, als sie plötzlich ein Igelbaby in der Erde im Grab liegen sah. Neben dem Grab lagen drei weitere Igelbabys eng aneinander gekuschelt, alle lebten noch. Sie habe gedacht, dass die Mutter die Kleinen dort abgelegt habe und auf Nahrungssuche sei, erzählt Elke Greiner. Daher habe sie zunächst nichts unternommen und sei nach Hause gegangen.

Die Igelbabys ließen ihr jedoch keine Ruhe und als sie am selben Abend noch einmal nachschaute, waren die Kleinen immer noch da. Von der Mutter war allerdings weit und breit keine Spur. "Wir haben daraufhin die Wildtierauffangstation in Sandhausen angerufen, die Situation geschildert und gefragt, was man tun könnte", erzählt Elke Greiner. Diese meinten, dass die Igelmutter die Kleinen normalerweise nachts alleine lässt, um auf Nahrungssuche zu gehen, aber nicht tagsüber. Man müsse wohl davon ausgehen, dass ihr etwas zugestoßen sei. Kurzerhand packten Elke Greiner und Oliver Menrath die Igelbabys in einen Karton und brachten sie zur Wildtierauffangstation nach Sandhausen.

Dort wurden sie begutachtet und gewogen. Jedes wog um die 90 Gramm und war um die sechs Zentimeter groß. Es sah nicht gut aus, die Tierchen waren geschwächt, weil sie zu lange ohne Nahrung gewesen waren. Zudem waren sie schon sehr unterkühlt. Parasiten hatten sie glücklicherweise keine. Platz hatte die Station für die Igelbabys jedoch nicht. "Wir haben die Igel dann mit nach Hause genommen und beschlossen sie aufzupäppeln", so Elke Greiner.

Mit einer Einwegspritze ohne Nadel wurden die Kleinen zunächst mit sogenannter Katzenmilch gefüttert, die aus Pulver angerührt wird. Ähnlich wie bei menschlichen Babys, war das auch nachts alle paar Stunden der Fall – und das gleich in vierfacher Ausführung. Das sei schon anstrengend gewesen, meint Oliver Menrath. Die frischgebackenen "Eltern" bekamen in der Zeit wenig Schlaf, die Nächte waren kurz, die Kleinen wurden alle drei Stunden gefüttert und bis alle Vier satt waren, vergingen gut eineinhalb Stunden.

Die Mühe hat sich gelohnt. Heute wiegen die Igelchen jeweils über 600 Gramm. Namen haben sie nicht, aber damit man sie auseinander halten kann, sind sie mit Farben gekennzeichnet.

Igel sind normalerweise dämmerungs- und nachtaktiv, sie fressen Käfer, Larven, Regenwürmer Spinnen und andere Insekten. Um den Igeln eine eiweißreiche Nahrung zu geben, fütterten die stolzen Zieheltern sie mit Katzenfutter und gekochten Eiern. Keineswegs dürfen Igel normale Milch bekommen, denn Milch können sie nicht abbauen und verdauen. Behalten wollen Elke Greiner und Oliver Menrath die Igel übrigens nicht.

"Es sind Wildtiere und sie gehören in die freie Wildbahn", so Elke Greiner. Weil Igel allerdings über 600 Gramm wiegen sollten, wenn sie in den Winterschlaf gehen, und die Vier beim Suchen nach einem geeignetem Nest wieder Energie und somit an Gewicht verlieren würden, wollen die Zieheltern die Tiere erst nächstes Frühjahr an einem ausgesuchten und für Igel geeigneten Orten freilassen.

Ein wenig aufpassen müssen die Zieheltern allerdings schon, denn bis dahin sind die Igel geschlechtsreif und könnten für weiteren Nachwuchs im Hause Greiner und Menrath sorgen.