Der Rewe-Markt in Nußloch wird deutlich größer. Foto: A. Dorn

Von Alexander Werschak

Nußloch. Es darf ein bisschen mehr sein: Der Rewe-Markt gegenüber der Nußlocher Olympiahalle kann seine Verkaufsfläche um 420 auf rund 2100 Quadratmeter ausdehnen. Die jeweils etwa 45 Quadratmeter großen Geschäfte am Eingang des Supermarktes, ein Blumenladen und eine Bäckerei, bleiben hierbei erhalten. Bereits vergangenen April hatte der Gemeinderat die Markterweiterung mehrheitlich aufs Band gebracht, jetzt machte die Bürgervertretung mit dem Beschluss zur Änderung des maßgeblichen Bebauungsplans "Einzelhandel südlich der Bismarckstraße" den Einkaufssack zu.

Pläne für Discounter obsolet

War das Vorhaben im vergangenen Frühjahr nicht unbedingt auf ungeteilte Begeisterung an den Ratstischen gestoßen, stimmte das Gremium diesmal fast geschlossen zu. Auch im Zuge der Anhörung von Behörden und anderer Träger öffentlicher Belange kam kein Gegenwind auf. Ohnehin stehen nur zehn Prozent der Fläche für zentrenrelevante Sortimente offen, die nicht der Nahversorgung dienen – also sich nicht verzehren oder zur Körperpflege verwenden lassen. Demgemäß rechnet der Betreiber mit 7,6 Millionen von knapp neun Millionen Euro Gesamtumsatz aus dem Lebensmittelverkauf.

Gleichwohl ist und bleibt Nußloch in Sachen Einzelhandel unterversorgt. Konkrete Pläne für ein Lebensmittelgeschäft im Norden gibt es nur in Form von 30.000 Euro im Haushalt 2020 zur Aufstellung eines entsprechenden Bebauungsplans. Zudem wurde das ursprüngliche Konzept obsolet, das vorsah, an der Walldorfer Straße neben dem Vollsortimenter einen Discounter und einen Drogeriemarkt anzusiedeln von zusammen ebenfalls 2100 Quadratmetern. Eine Drogerie hat mittlerweile mit Rossmann im ehemaligen Markthaus Einzug gehalten. Und der neue Freudensprung Hofladen, zentral gegenüber dem Rathaus gelegen, soll auch als "Click & Collect"-Station für den vergrößerten Rewe fungieren.

Drogeriemarkt angesiedelt

Abgeklopft wurden die Auswirkungen der Flächenvermehrung im Vorfeld von der "GMA"– Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung – nach dem Zentralitäts-, Integrations- und Kongruenzgebot wie nach dem Beeinträchtigungsverbot. Ebenso wurde der Anbau von der "Bioplan" Gesellschaft für Landschaftsökologie und Umweltplanung auf seine Verträglichkeit hin untersucht, damit er beispielsweise Zauneidechsen nicht den Lebensraum vermauert. Einige der dabei artenschutzrechtlich betrachteten Tiere dürften sich sowieso nur schwerlich in der Nähe des Rewe finden lassen – wie etwa der Atlantische Lachs – sondern allenfalls im Supermarkt selbst als Tiefkühlkost.