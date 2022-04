Von Sabine Geschwill

Leimen. Wasser ist ihr Element. Daher meckerte keiner der Anwesenden des Schwimmklubs Neptun über den leichten Regen, der sich bei dieser ganz besonderen Zusammenkunft unter die Gäste mischte. Die Freude überwog an diesem Tag. Denn unweit ihres Klubhauses wurde unter Anwesenheit von Vorstandschaft und Ehrenmitgliedern, Stadtspitze und Gemeinderat eine feierliche Schildenthüllung vorgenommen. Und auf diese hatte der der Verein schon lange hingearbeitet: Der bisher unbenannte Zufahrtsweg zum Klubhaus des Schwimmklubs erhielt auf Anregung von Vereinspressewart Tim Sautter den Namen "Neptun-Allee".

"Bisher war es nicht ganz einfach, unseren Dreh- und Angelpunkt – unser Neptun-Klubhaus – zu finden", erzählte Sautter. Für langjährig Aktive sei dies keine große Herausforderung gewesen. Für neue Mitglieder des stetig wachsenden Vereins und Rettungskräfte jedoch eine erhebliche. Das Klubhaus mit seinem direkten Zugang zum Freibad sei zentrale Anlaufstelle für alle Trainierenden und für den Wachdienst im Freibad sowie für die jungen Gäste der Ferienprogrammangebote und der Nichtschwimmerkurse des Vereins. Das Klubhaus, das hinter dem Otto-Hoog-Stadion zu finden und über einen auf östlicher Stadionseite entlangführenden Zufahrtsweg zu erreichen ist, sei überdies eine beliebte Begegnungsstätte für Jung und Alt. Dies gelte etwa für alle aktiven Schwimmer und Wasserballer des Vereins sowie für Gäste, wusste Sautter.

Dass Stadtspitze und Gemeinderat dem Antrag des Klubs einstimmig zugestimmt hatten und die Stadt auch gleich das Straßenschild in Auftrag gegeben hatte, freute den Verein. Die Technischen Betriebe kümmerten sich um die Aufstellung. Mit der Namensgebung sei der erste wichtige Schritt getan, um Ortsunkundigen künftig die Zufahrt zum Vereinsgelände zu erleichtern, erklärte der Neptun-Pressewart. Denn nun könne nachfolgend der neue Straßenname "Neptun-Allee" in das Straßenverzeichnis der Stadt und in das Kartenmaterial für Navigationsgeräte aufgenommen werden.

Oberbürgermeister Hans D. Reinwald enthüllte zusammen mit den Vorstandsmitgliedern David Bittsansky und Tim Sautter das zuvor von einer Plane verdeckte Schild. Reinwald lobte die Idee des Vereins, dem Zufahrtsweg zum Klubhaus einen Namen zu geben. "Das ist eine gute Sache, damit der SK Neptun künftig postalisch leichter zu finden ist", erklärte der OB. "Wir sind sehr stolz darauf, dass die Stadt einen Weg nach uns benannt hat", brachte es der Neptun-Ehrenvorsitzende Siegfried Schwarz auf den Punkt.

Auf dem Vereinsgelände hatte der Schwimmklub eine kleine Feier mit Sekt und Häppchen organisiert. Mit dabei waren auch die Mitglieder des Vereins "Funktions-Modell-Truck Kurpfalz", die in direkter Nachbarschaft zum Schwimmklubgelände ihr Vereinsdomizil haben und ebenfalls die "Neptun-Allee" als Zufahrtsweg nutzen.