Neckarsteinach. (iz) Großen Raum nahmen in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung zehn Anfragen und Anträge der Grünen-Fraktion ein, die von Bürgermeister Herold Pfeifer beantwortet wurden. Folgende Fragen stellte Grünen-Stadtverordnete Silke Jooß:

Welcher Stromversorger beliefert die städtischen Einrichtungen? Wie hoch ist der Grundpreis und ist es Ökostrom? Seit 2005 besteht ein Konzessionsvertrag über 20 Jahre mit der Entega-Energie GmbH - die seit 2014 firmiert als Entega Naturpur Kommunalstrom Futur. Der Grundpreis beträgt 96 Euro im Jahr und der Strom stammt aus Wasserwerken.

Verwendet die Stadt Herbizide mit dem Wirkstoff Glyphosat sowie weitere Herbizide? Es wird seit 2015 ganz auf Glyphosat im gesamten Stadtgebiet verzichtet. Eine ausführlichere Antwort wird noch schriftlich nachgeliefert.

Ist der Betrag aus dem Verkauf des Grundstücks Schönauer Tal inzwischen bei der Stadt eingegangen? Der Kaufvertrag ist rechtswirksam, der Kaufpreis wird am 19. Juli 2018 gezahlt. Der Käufer hat der Stadt mitgeteilt, dass die Deutsche Reihenhaus AG voraussichtlich das Projekt umsetzten wird.

Wer macht den Jahresabschluss für die Stadt und wann ist mit dem Abschluss für 2017 zu rechnen? Auf Beschluss des Magistrats wurde diese Aufgabe von der Wirtschaftsberatung Schüllermann übernommen. Die Vorlage des Jahresabschlusses 2017 erfolgt nach der Prüfung durch das Revisionsamt des Kreises Bergstraße.

Wurde die vom 24. Juli 2017 vom Parlament beschlossene Vereinbarung über die Nutzung des Bürgerhauses und des Rosensaales im "Schwanen" vom Pächter und der Stadt endlich unterschrieben? Bürgermeister Pfeifer berichtete von den Bemühungen der Stadt, den damaligen Beschluss umzusetzen, was aber an der Bereitschaft zur Mitwirkung der Firma Palmbräu, Eppingen, bisher gescheitert sei. Bis zum jetzigen Zeitpunkt sei keine Reaktion der Palmbräu erfolgt.

Alle Beratungsunterlagen sollen im Internet veröffentlicht werden. Eine Veröffentlichung der Beratungsunterlagen wird zurückgestellt, bis das digitale Ratsinformationssystem - und damit alle Unterlagen - allen Gremiumsmitgliedern zur Verfügung steht. Darauf zog Silke Jooß den Antrag zurück.

Die Stadtverordneten sollen bald einen Quartalsbericht zur aktuellen Haushaltslage erhalten. Dieser Antrag wurde mit einer Fürstimme und zwölf Gegenstimmen abgelehnt. Trotzdem kündigte der Bürgermeister an, dass er zur nächsten Sitzung einen ersten Quartalsbericht mit Stand 30. Juni vorlegen werde.

Die Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, Eva Schückler, soll noch vor der Sommerpause eine Bürgerversammlung einberufen. Bereits in der Sitzung des Ältestenrats vor einigen Wochen wurde laut Schückler beschlossen, nach der Sommerpause eine Bürgerversammlung abzuhalten. Deshalb wurde der Antrag zurückgezogen.

Das gemeinsame Amtsblatt mit Hirschhorn, das im Oktober 2017 beschlossen wurde und am 1. Januar 2019 starten soll, soll auch in Neckarsteinach kostenlos an alle Haushalte verteilt werden. Nach reger Diskussion kamen die Stadtverordneten zu dem Ergebnis, dass eine kostenlose Verteilung für Neckarsteinach zu teuer sei. Da auch in anderen Punkten kein Einvernehmen mit Hirschhorn erzielt wurde, wurde der Oktober-Beschluss mit elf Mal "Ja", einmal "Nein" und einer Enthaltung aufgehoben.

Für 2018 soll ein neuer Haushaltsentwurf vorgelegt werden, da der im Februar verabschiedete Haushaltsplan nicht genehmigt worden sei, weil bei der Kreditaufnahme ein "Darstellungsfehler" festgestellt wurde. Das lehnte die Verwaltung ebenso wie eine Mehrheit der Stadtverordneten ab. Der Fehler wurde inzwischen berichtigt und der Haushalt am 21. Juni genehmigt.