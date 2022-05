Neckarsteinach. (iz) Soll die Vierburgenstadt am Kleinen Neckarlauer Parkgebühren erheben? Diesen Gedanken hatte die CDU-Fraktion und stellte in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung einen entsprechenden Antrag. Letztlich blieb es bei einem Kompromiss, wonach die Möglichkeit von Parkgebühren an bestimmten Stellen geprüft werden soll. Und das Gremium hatte sich noch mit einem weiteren Antrag zu beschäftigen: Die SPD thematisierte die Unterbringung der Hausarztpraxis im Schönauer Hof.

Gegen Parkgebühren am Kleinen Neckarlauer erhob sich aber erheblicher Widerspruch. Zunächst vom Grünen-Stadtverordneten Martin Petter, der die Stelle als unbedingt nötigen Parkraum für die Altstadt bezeichnete – sowohl für die Anwohner ohne eigene Garage als auch für Menschen, die in der Altstadt arbeiten. Und auch den Gästen solle man das nicht zumuten, so Petter. Außerdem sei der Kleine Lauer stark hochwassergefährdet, und so ein Automat koste mindestens 7000 Euro. Diesen Argumenten schlossen sich die anderen Fraktionen – vor allem im Hinblick auf das häufige Hochwasser – voll an.

Es müsse ja auch nicht unbedingt der Kleine Neckarlauer sein, gab CDU-Sprecher Alexander Götz zu bedenken. Aber der Magistrat solle grundsätzlich einmal prüfen, ob und wo eine Erhebung von Parkgebühren in der Stadt möglich sei. Diesem Kompromiss stimmten die Fraktionen bei einer Nein-Stimme zu.

Auch die SPD hatte eine Anfrage an den Magistrat: Marcus Augsburger bat um Informationen zur Situation der Hausarztpraxis in der Kirchenstraße: Es häuften sich die Klagen von Patienten über die ungünstige Lage der Praxis im Schönauer Hof; es gäbe keine Parkmöglichkeiten in der Nähe und keinen barrierefreien Zugang, so Augsburger. Außerdem habe das viel zu enge Wartezimmer – vor allem in Corona-Zeiten – die Menge der Patienten nicht fassen können, auch die eigentlichen Behandlungsräume seien zu klein. Er habe Angst, dass aus diesen Gründen die Neckarsteinacher schon bald wieder ohne einen Arzt oder eine Hausarztpraxis auskommen müssten. Bürgermeister Herold Pfeifer freute sich, auf diese Klagen mit der Nachricht antworten zu können, dass der Investor des neuen Baugebiets "Hinter dem Schlossberg" bereits zugestimmt habe, für den Neubau am Ende der Kirchenstraße eine Hausarztpraxis einzuplanen.