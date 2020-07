Von Elisabeth Hinz

Neckarsteinach. Jetzt hängt alles von der Entscheidung der Stadtverordnetenversammlung ab, wie groß und wie schnell der neue evangelische Kindergarten gebaut werden kann. Die Evangelische Kirche gibt 2,5 Millionen Euro dazu – das ist die mühsam erhandelte Versicherungssumme für die abgebrannte viergruppige "Schatzinsel" am Rosenweg – und die Stadt muss nun entscheiden, ob auf dem neuen Standort an der Schönauer Straße eine fünf- oder sogar eine sechsgruppige Kita entstehen soll, was die Kosten um mindestens zusätzliche zwei Millionen Euro erhöhen würde.

Das ist das Fazit eines Treffens in der evangelischen Kirche, zu dem Pfarrer Norbert Feick die Vertreter der städtischen Gremien eingeladen hatte. Außerdem waren auch Mitglieder des Kirchenvorstandes anwesend sowie Sven Reinisch von der Firma Ecclesia als Versicherungsmakler, Marco Lautenschläger, Geschäftsführer der evangelischen Kitas im Dekanat Odenwald und auch der städtische Bauamtsleiter Roland von Petersdorff- Hagendorn.

Nach kurzer Begrüßung durch Bürgermeister Herold Pfeifer stellte Feick in einer Präsentation das Ergebnis seines monatelangen Ringens mit der Versicherung über die auszuzahlende Summe vor. Die 1974 gebaute Kita am Rosenweg war am 12. Dezember 2018 komplett abgebrannt. Bei den Überlegungen über einen Neubau kam man zu der Einsicht, dass der alte, der Kirche gehörende Standort am Rosenweg zu klein wäre und auch die Außenanlage und die Parkplätze für die heutigen Anforderungen nicht ausreichten. Bei der schwierigen Suche nach einem neuen Grundstück fiel die Wahl schließlich auf das städtische Grundstück an der Schönauer Straße gleich neben dem Sportplatz.

Geändert haben sich inzwischen aber sowohl die gesetzlichen als auch die kirchlichen Vorgaben. Seit 1996 gibt es den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz. Das heißt: Die Kommunen sind für diese Aufgabe zuständig. Die Synode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau hatte beschlossen, keine Kosten für einen Neubau oder einen Wiederaufbau mehr zu übernehmen .

Kirchengemeinde gibt 2,5 Millionen für Kita

Das bedeutet im Neckarsteinacher Fall: Die Evangelische Kirche ist überhaupt nicht verpflichtet, sich an den Kosten für den Wiederaufbau des abgebrannten Kindergartens zu beteiligen; sie könnte das Geld von der Versicherung für sich behalten und den Bau einer neuen Kita der Stadt überlassen. "Doch das wollen wir nicht", so Pfarrer Feick, "wir stellen die komplette Versicherungssumme über 2,5 Millionen Euro der Stadt zur Verfügung und bauen gemeinsam eine neue Schatzinsel". Die evangelische Kirchengemeinde Neckarsteinach geht sogar noch weiter, denn Feick gab bekannt: "Nach der Fertigstellung wollen wir den Neubau dann der Stadt zum Eigentum übertragen". Nur die Trägerschaft will die evangelische Kirchengemeinde Neckarsteinach behalten und sich weiterhin mit 15 Prozent an den Betriebskosten beteiligen.

In der anschließenden Diskussion dankten zunächst der Bürgermeister, später auch die Sprecher aller vier Fraktionen für die Initiative und den Einsatz Feicks, aber auch der Kirchengemeinde für ihre Absicht, das Versicherungsgeld praktisch an die Stadt zu verschenken. Den Vorschlag eines Magistratsmitglieds, den der Kirche gehörenden Bauplatz am Rosenweg zu verkaufen und den Erlös mit der Stadt zu teilen, wies Feick allerdings zurück: Mehr als die 2,5 Millionen Versicherungsgeld seien von der Kirche nicht zu erwarten.

Die Stadtverordneten müssen jetzt möglichst bald über die Größe des Neubaus entscheiden. Offensichtlich ist der Bedarf an Plätzen hoch, denn wie die stellvertretende Leiterin der Kita Claudia Braun vortrug, gibt es wöchentlich neue Anmeldungen. Aus den neuen Baugebieten seien ebenfalls noch etliche Kinder zu erwarten.