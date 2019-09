Die Schleuse in Neckarsteinach. Foto: Wasser- und Schiffahrtsamt Heidelberg

Neckarsteinach/Neckargemünd/Schönau. (cm) Eine Baustelle in Neckarsteinach hat am Mittwochnachmittag für ein Verkehrschaos im Neckartal gesorgt. Wie Bürgermeister Herold Pfeifer auf RNZ-Anfrage sagte, wurde die Baustelle gegen 17 Uhr auf der von Neckargemünd kommenden Fahrspur in Höhe der Apotheke eingerichtet.

Obwohl zwei Ortspolizisten den Verkehr an der Baustelle vorbei lotsten, kam es zu langen Staus. Diese reichten bis zum Heidelberger Stadtteil Ziegelhausen.

Im August war es zu einem Wasserrohrbruch im Bereich der Brücke über die Steinach gekommen. Für die endgültige Reparatur war es nun notwendig, sogenannte Schieber im Leitungsnetz auszutauschen. "Die Baustelle wurde sehr kurzfristig eingerichtet, aber es ging nicht anders", sagte Pfeifer. Heute soll wieder freie Fahrt herrschen.