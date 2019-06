Neckarsteinach. (agdo) Was für ein Abend! Der Fast-Vollmond leuchtete am Himmel, Lichter spiegelten sich im Neckar, Musik verwöhnte die Ohren. Zum ersten Mal stieg am Samstagabend im Vorfeld des Aktionstages Lebendiger Neckar ein "Riverfest" am Neckarlauer in Neckarsteinach. Hunderte Besucher, vielleicht sogar über 1000 - darunter auch ein begeisterter Bürgermeister Herold Pfeifer - feierten an dem lauen Sommerabend am Fluss. Die Band "Red Cool Chili Peppers" sorgte für eine grandiose Stimmung.

Veranstaltet wurde das "Riverfest" von LPZ Events. LPZ sind die Anfangsbuchstaben der Nachnamen von den Neckarsteinachern Thorsten Leitgib, Ioannis Papadopoulos und Kevin Zantopp. Die drei Freunde - Unternehmer Leitgib sowie die Gastronomen Papadopoulos und Zantopp - wollen den Neckarsteinacher Veranstaltungskalender mit dem Riverfest bereichern. Die Idee entstand bereits vor drei Jahren, doch es mussten erst noch einige Hürden genommen werden. Die Initiatoren stemmten die Organisation mit ihren Familien und Freunden. Das Riverfest soll es fortan jedes Jahr geben.

Bei seiner Premiere schlug es gleich voll ein. Die Besucherzahl sprach Bände. Aus allen Himmelsrichtungen strömten die Besucher an den Neckar - viele zu Fuß oder mit dem Rad. Darunter waren auch Mitglieder der AC/DC-Coverband "Dirty Deeds", die vielleicht nächstes Jahr bei dem Fest spielen soll.

Die Coverband "Red Cool Chili Peppers" sorgte für eine grandiose Stimmung. Foto: A. Dorn

Am Samstag jedoch sorgte zunächst die Band "Bagmo" mit Liedern quer durch die Musikgeschichte für Stimmung: Von Billy Idols "Rebel yell" über "Back to black" von Amy Winehouse bis hin zu "Blue jean blues". Danach steppte mit den Jungs von "Red Cool Chili Peppers" der Bär. Die Coverband spielte - wie man ihrem Namen schon entnehmen kann - Songs der kalifornischen Rockband "Red Hot Chili Peppers". Darunter waren "Give it away", "Storm in a teacup", "Can’t stop", "Dani California" und "By the way". Die Musiker hatten einen kleinen "fliegenden" Teppich auf der Bühne - und hoben mit den Fans sozusagen musikalisch ab. Die Besucher sangen gerne mit.

Einige hatten es sich am Neckar gemütlich gemacht, auf dem das Schiff "Europa" vorbeifuhr. Auch hier wurde zu Musik getanzt - die Stimmung war sowohl auf dem Wasser als auch an Land ausgelassen. Zum Riverfest kamen Musikhungrige aus der ganzen Region. Wer nicht tanzte, genoss die Atmosphäre oder ließ sich zum Beispiel einen leckeren "Big Rock" schmecken - Schweinebraten mit Zwiebelmarmelade im Brötchen.