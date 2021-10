Von Lukas Werthenbach

Neckarsteinach. Dass Fahrgäste der Deutschen Bahn häufiger ungewollt an Bahnhöfen aufgehalten werden, ist ebenso bekannt wie ärgerlich. Am Neckarsteinacher Bahnhof aber brauchte es für den ungeplanten Stopp gar keine Zugausfälle oder Verspätungen: Allein in den Jahren 2019 und 2020 blieb der dortige Aufzug zehnmal stecken und löste so Feuerwehreinsätze aus. Stets zeigte das Thermometer dabei Temperaturen über 30 Grad an. Und die Bahn bekam das Problem lange nicht in den Griff. Doch nun teilte der Konzern mit: Ab Montag, 4. Oktober, wird der Aufzug für Erneuerungsarbeiten gesperrt.

Für Verwirrung sorgte noch ein Schild, das am gestrigen Freitag an dem "Pannen-Lift" hing: "Aufzug wird umgebaut ab 14.10." – dies sei aber ein Versehen, erklärte eine Bahnsprecherin auf RNZ-Nachfrage: "Der 4. Oktober ist richtig."

"Voraussichtlich Anfang Februar" soll der Aufzug wieder zur Verfügung stehen. Die Bahn empfiehlt "mobilitätseingeschränkten Reisenden, ihre Reise vorher (spätestens einen Werktag) bei der DB Mobilitätsservice-Zentrale anzumelden." Das ist unter Telefon 0 30 / 65 21 28 88 und per E-Mail an msz@deutschebahn.com möglich. Zudem erklärt der Konzern, dass Reisende in Richtung Eberbach vom barrierefreien Gleis 2 Richtung Heidelberg nach "Neckargemünd Altstadt" fahren und dort "stufenfrei" in den nächsten Zug zurück in die andere Richtung gelangen könnten.

"Das Flehen wurde erhört", drückt Bürgermeister Herold Pfeifer auf Nachfrage seine Freude über die Lift-Erneuerung aus. Die Feuerwehr erledige die Einsätze zur Befreiung eingeschlossener Passagiere zwar inzwischen "blind" – "aber man könnte sie in dieser Zeit sicher auch sinnvoller einsetzen", fügt der Rathauschef an. Das Angebot der Bahn etwa für Rollstuhlfahrer in der Zeit der Sperrung lobt er als "sehr bürgernah".

Ob die 310.000 Euro teuren Arbeiten mit den häufigen "Hitze-Defekten" zu tun haben, beantwortete die Bahn auf Nachfrage nicht: Man sei "mit der Funktionsfähigkeit nicht mehr zufrieden". Die Anlage sei inzwischen fast 18 Jahre alt; "in der Regel ist ein Austausch nach durchschnittlich 15 Jahren vorgesehen", heißt es. Die Dauer der Arbeiten begründet die Bahn unter anderem mit "umfangreichen Sicherheitstests" und mit der Abhängigkeit des Konzerns von beauftragten Firmen.

Update: Freitag, 1. Oktober 2021, 20.37 Uhr

Dann beginnt die Bahn, die bestehende Anlage an Gleis 1 auszutauschen. Voraussichtlich Anfang Februar nächsten Jahres geht der neue Aufzug in Betrieb.

Während der Arbeiten steht der Aufzug nicht zur Verfügung. Allen mobilitätseingeschränkten Reisenden empfiehlt die Bahn, ihre Reise vorher (spätestens einen Werktag) bei der DB Mobilitätsservice-Zentrale anzumelden. Das ist sowohl unter der Festnetznummer 030/6521-2888 als auch per E-Mail an msz@deutschebahn.com möglich. Reisende können zudem auf die stufenfreie S-Bahn-Station in Neckargemünd Altstadt ausweichen.

Der Aufzug am Neckarsteinacher Bahnhof war in der Vergangenheit immer wieder ausgefallen.