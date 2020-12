Neckargemünd. (lesa) Die Flüchtlingsunterkunft in der Güterbahnhofstraße steht unter Quarantäne. "Es gibt einen positiven Fall in der Unterkunft", teilte Stadtsprecherin Petra Polte gestern auf Nachfrage der RNZ mit. Dieser sei ihr seit dem gestrigen Mittwoch bekannt, das positive Ergebnis kam demnach entweder am Dienstagabend oder eben am Mittwoch an. "Damit nichts passiert, wurde vorsorglich eine Quarantäne verhängt", so Polte.

Bei der Nachricht werden Erinnerungen wach: Bereits während der ersten Pandemie-Welle im März war die Container-Unterkunft betroffen. Damals standen 50 Bewohner unter Quarantäne. Wie viele Personen diesmal betroffen sind, konnte Polte indes nicht sagen. Für die Einhaltung der Auflagen sorgt – genau wie im Frühjahr – ein Sicherheitsdienst.

Ob die Infektion sich innerhalb der Container-Unterkunft ausgebreitet hat, soll nun eine Reihentestung zeigen. Deren Termin steht jedoch noch nicht fest. "Sie wird vom Gesundheitsamt angeordnet", sagte Polte. Um die Versorgung der Bewohner kümmert sich nun bis auf Weiteres die Stadtverwaltung. "Wir kaufen für die Bewohner ein", so die Stadtsprecherin. Ob wie im März einmal täglich ein warmes Essen geliefert werden könne, sei aber noch unklar.