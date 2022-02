Der Kümmelbacher Hof ist einem erschreckenden Zustand: Das wurde schon im Jahr 2018 deutlich, als „Pro Seniore“ der RNZ einen Blick in die sich selbst überlassenen Gebäude ermöglichte. Foto: Alex

Von Christoph Moll

Neckargemünd. Zerstörung, wohin das Auge blickt. Die einst so stattlichen Gebäude des Kümmelbacher Hofes sind längst eine Ruine. Das verlassene Areal im Wald am Rande der Neckargemünder Weststadt (siehe auch Historie links) ist jüngst durch einen versuchten Totschlag wieder in den Blick der Öffentlichkeit geraten.

Und es wurde bekannt, dass die Polizei hier sehr oft im Einsatz ist, da das Areal als sogenannter "Lost Place" zahlreiche Abenteuerlustige – vor allem Jugendliche – anlockt, die beim Betreten Hausfriedensbruch begehen. Bereits vor drei Jahren hatte die "Pro Seniore AG" als Eigentümer angekündigt, das riesige Areal mit einem zweistelligen Millionenbetrag wieder wach zu küssen und ein Seniorendorf entstehen zu lassen. Seither war hierzu nicht mehr viel zu hören.

> Im 18. Jahrhundert entstand der Kümmelbacher Hof als landwirtschaftlicher Betrieb. > Im Jahr 1752 siedelte sich Conrad Schneckenberger auf dem sogenannten "Schneckenbuckel" an, der damals noch zu Heidelberg gehörte. Später entstand auf dem Gelände ein schlossähnliches Herrenhaus. > Um das Jahr 1879 erfolgte die Gründung einer Bierbrauerei. Das Brauhaus und die Mälzerei standen noch bis in die 1970er-Jahre. > Ab dem Jahr 1899 betrieb der Heidelberger Georg Ebert den Hof als Gaststätte und etablierte ihn als Ausflugsziel in der Region. > Im Jahr 1914 übernahm die Weinhandlung Fehser den Betrieb. > In den 1920er-Jahren wurde das Herrenhaus zum Kurhotel ausgebaut. Hier erholten sich Mitarbeiter der Mannheimer Firma Lanz. Das Unternehmen errichtete auch ein eigenes Gästehaus auf dem Gelände. > Im Zweiten Weltkrieg wurde der Kümmelbacher Hof als Kinderklinik genutzt. Nach dessen Ende wurde er als Kurhotel mit Café weitergeführt. > Im April 1959 sorgte die Verhaftung des NS-Verbrechers Karl Jäger für Schlagzeilen. Der frühere SS-Standartenführer und Judenmörder hatte Anfang der 1950er-Jahre als Landarbeiter auf dem Hof angeheuert und wohnte seitdem dort. > Anfang der 60er-Jahre begann für den Kümmelbacher Hof mit der Übernahme durch die Kaufhof AG eine neue Ära und seine wohl glanzvollste Zeit. 1962 und 1963 wurden zunächst fast alle älteren Gebäudeteile abgerissen. Der Warenhauskonzern errichtete ein Schulungszentrum mit 88 Zimmern, einem Speisesaal für 200 Personen und neun Hörsälen. Der Kümmelbacher Hof wurde zum bundesweit einzigartigen Aus- und Fortbildungszentrum für Führungskräfte. Die Serenadenkonzerte im Innenhof lockten unzählige Besucher an. > Im Jahr 1976 veräußerte die Stadt Heidelberg das 12,6 Hektar große Areal "Schneckenbuckel" rund um den Kümmelbacher Hof an die Stadt Neckargemünd. > Im Jahr 1984 verkaufte Kaufhof den Hof nicht an die ebenfalls interessierte Bhagwan-Sekte, sondern an den Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Rheinland-Pfalz. Im Januar 1985 eröffnete der ASB ein Pflegeheim und kündigte bereits im Februar dessen Verkauf an. Der Deutsche Senioren- und Krankenpflegeverein – später "Pro Seniore" – übernahm das Haus und führte es bis zur Schließung im Jahr 1999. Die 80 Senioren sollten damals nur "vorübergehend umziehen" – sie kehrten aber nie zurück. > Bis heute ist die "Pro Seniore AG" Eigentümer des Kümmelbacher Hofs. Das Unternehmen mit Sitz in Saarbrücken wurde 1977 von Hartmut Ostermann mit dem Ziel gegründet, Senioren ein selbstbestimmtes und aktives Leben zu ermöglichen – trotz Pflegebedarfs. "Pro Seniore" betreibt rund 130 Seniorenheime und ist Teil der Unternehmensgruppe "Victor's" mit deutschlandweit 12.000 Mitarbeitern. Auch hier bis heute an der Spitze des Aufsichtsrats: Hartmut Ostermann. "Victor's" sieht sich als Netzwerk von Dienstleistungsfirmen, die eng zusammenarbeiten. Dazu gehören auch 13 Hotels sowie Unternehmen aus den Bereichen Catering, Gebäudemanagement, Versicherungen und Personaldienstleistungen. cm

Was wird also aus dem Kümmelbacher Hof? "Pro Seniore"-Sprecher Peter Müller erklärt, dass derzeit die Auswertung von verschiedenen Expertisen laufe, die zur "Potenzialanalyse" des Geländes eingeholt wurden. "Ziel ist nach wie vor die Nutzung des Geländes zu kombinierten Wohn- und Pflegezwecken", betont er. Eine der Analysen besage, dass bis zum Jahr 2035 mit einem explodierenden Bedarf an zusätzlichen Pflegeplätzen gerade im Rhein-Neckar-Raum zu rechnen sei – angetrieben vor allem durch den demografischen Wandel und dem geballten Eintritt geburtenstarker Nachkriegsgenerationen ins Rentenalter. "Da der Markt für bebauungsfähige Flächen dieser Entwicklung schon vorweggegangen ist und durch exorbitant gestiegene Baulandpreise bei einem immer geringer werdenden Angebot geprägt ist, sind wir als Unternehmensgruppe sehr daran interessiert, solche Flächen wie den Kümmelbacher Hof im gesicherten Portfolio zu halten", so Müller.

Vor drei Jahren war von einer geplanten "Seniorenwohnanlage mit Hotelcharakter" und "modernem Seniorenwohnen der Zukunft" die Rede. Mehrere Wohnformen – von Kleingruppen bis Wohngemeinschaften – seien je nach Intensität der notwendigen Pflege denkbar. Ein Teil des Komplexes könnte wegen der guten Lage und des angrenzenden Wanderwegs Neckarsteig als Hotel genutzt werden. Die Gebäude sollten saniert und durch moderne Bauten ergänzt werden, hieß es. Der ursprüngliche Charakter solle aber erhalten bleiben.

Müller betont, dass "Pro Seniore" den erheblichen Aufwand zur Sicherung des Geländes nicht betreiben würde, wenn keine "Projektierungsabsichten" bestünden. Zu Details der Sicherung äußerte sich der Sprecher aber nicht.

Polizeisprecherin Maike Niedermayer hatte erklärt, dass es im vergangenen Jahr "eine Vielzahl polizeilich erfasster Vorgänge im Zusammenhang mit dem Kümmelbacher Hof" gab. Neben "anlassunabhängigen Kontrollen" ohne strafrechtlich relevante Vorgänge ging es vor allem um Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruchs, vor allem nachts an Wochenenden. Der Eigentümer habe einen privaten Sicherheitsdienst mit der Überwachung des Areals beauftragt, der sich bei Auffälligkeiten an die Polizei wende. Auch diese überwache das Areal mehrmals in der Woche zu unterschiedlichen Zeiten. Der Eigentümer habe aufgrund der baufälligen Gebäudesubstanz ein allgemeines Betretungsverbot ausgesprochen. Auch fanden bereits Begehungen von Polizei und Eigentümer statt, um Sicherungsmöglichkeiten zu erörtern.

Anfang Januar war es nun auf dem Areal zu einer brutalen Attacke gekommen. Ein 20-Jähriger erlitt schwere Verletzungen durch Messerstiche und Schläge. Die mutmaßlichen Täter – ein 24-Jähriger und eine 16-Jährige – sitzen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags nach wie vor in Untersuchungshaft, so Thomas Bischoff, Sprecher der Heidelberger Staatsanwaltschaft, auf Anfrage.

Der Kümmelbacher Hof liegt oberhalb der Bahnlinie und der Bundesstraße B 37 am Neckargemünder Ortsausgang Richtung Heidelberg-Schlierbach. Aufmerksame Verkehrsteilnehmer können im Winter durch kahle Laubbäume einen Blick auf die Gebäude erhaschen. Seit der Schließung des Seniorenheims "Residenz Neckarblick" vor knapp 20 Jahren sind die Gebäude sich selbst überlassen und verfallen. Auch der Zustand der Straßen zu dem Areal ist äußerst schlecht, was Bauarbeiten erschweren könnte.