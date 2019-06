Von Christoph Moll

Neckargemünd. Es ist das derzeit heißeste Thema in der Stadt. Wer in Kleingemünd unterwegs ist, dem bleiben die vier Meter breiten Banner an mehreren Stellen nicht verborgen. "Mega Hotel - nein danke" ist auf diesen zu lesen. Hinter einem solchen Banner versammelten sich am Dienstagabend rund 60 Neckargemünder vor dem früheren Gasthaus "Zum Schwanen" am Kleingemünder Neckarufer. Sie protestierten damit gegen das Vorhaben von Investor Thomas Ax. Der Rechtsanwalt möchte das frühere Hotel mit einem Anbau reaktivieren - und stößt damit auf Widerstand.

Die Keimzelle dieses Widerstandes ist die Nachbarschaft. Dr. Ulrich Wohlfahrt wohnt und arbeitet direkt neben dem "Schwanen". "Wir haben nichts gegen einen Neubau und eine Reaktivierung des Hotels, aber das Vorhaben ist völlig überdimensioniert", findet der Tierarzt. "Das geplante Gebäude sieht aus wie ein riesiger Kaninchenstall und würde den Ortskern erschlagen." Mit der Zeit hätten sich die Planungen für die Anwohner noch verschlechtert. "Die Kastanienbäume im früheren Biergarten würden fallen", so Wohlfahrt. "Das wäre schlecht für ganz Neckargemünd." Dabei fehle der Biergarten sowohl Neckargemündern als auch Touristen. Die Anwohner fordern deshalb, dass der Biergarten erhalten bleibt und sich der Anbau in die Umgebungsbebauung einfügt.

Mit dieser Forderung sind sie nicht alleine. "Die Initiative ist wie ein Katalysator", sagt Wohlfahrt. Bürger aus der ganzen Stadt hätten sich dem Protest angeschlossen. "Einige haben sich sogar bei mir bedankt, dass wir etwas unternehmen."

Hintergrund Die Erweiterung des früheren Gasthauses "Zum Schwanen" am Kleingemünder Neckarufer ist innerhalb eines Jahres vier Mal von einem Gremium der Stadt abgelehnt worden - einmal vom Bauausschuss und drei Mal vom Gemeinderat. Auch die dritte Korrekturplanung der Bauvoranfrage fand zuletzt keine Zustimmung. Die "Ax Real Estate GmbH" plant die Erweiterung des bestehenden "Schwanen" um ein Gebäude mit Tiefgarage, 29 "Hotelapartments Doppelzimmer" und zwei Hotelapartmentwohnungen. Immer wieder betonten die Vertreter der Gremien, dass die Reaktivierung des Hotelbetriebs positiv gesehen wird. Die geplante Bebauung wurde jedoch als zu massiv befunden. Maßgeblich hierfür ist die Umgebungsbebauung. An dieser Meinung hat sich nichts geändert, auch wenn die Pläne immer wieder leicht verändert wurden. Investor Thomas Ax kündigte an, das fehlende Einvernehmen der Stadt durch das Landratsamt ersetzen zu lassen. Ansonsten sei kein wirtschaftlicher Hotelbetrieb möglich. "Stadt und Gemeinderat sind für uns keine Gesprächspartner mehr", so Ax. Pikant ist ein Grundbucheintrag, der etwas anderes als Gastronomie- und Beherbergungsgewerbe verbietet. Ax nutzt das Gebäude als Rechtsanwaltskanzlei. (cm)

Unter den Teilnehmern waren auch acht langjährige und neu gewählte Stadträte von SPD, Grünen und Freien Wählern. FW-Stadtrat Steffen Wachert war mehr als nur ein "Teilnehmer". Er hatte die Protestaktion nicht organisiert, aber bei den Behörden angemeldet, weshalb auch zwei Beamte der Polizei vor Ort waren. "Ich unterstütze den Protest und finde es gut, wenn Bürger nicht klein beigeben", sagt er.

Eine von diesen ist Ilse-Marie Endelweber. "Der geplante Anbau ist einfach zu groß und würde aussehen wie ein Krankenhaus", meint die Anwohnerin. Joachim Kurzfeld ist erst vor drei Jahren mit seiner Familie neben den "Schwanen" gezogen. Damals gab es noch das italienische Restaurant: "Wir dachten, dass das eine gemütliche Ecke ist", sagt er. "Und jetzt soll hier dieser Klotz hin." Uta Wachter ist ebenfalls sauer: "Ich finde es unmöglich, dass sich Ax über das Votum des demokratisch gewählten Gemeinderats hinwegsetzt", sagt die Kleingemünderin. "Es geht ihm nur um seinen Vorteil." Es könne nicht sein, dass das Landratsamt - wie schon mehrmals geschehen - sich über die Entscheidung des Gemeinderats hinwegsetzt und das Einvernehmen "ersetzt", meint SPD-Stadtrat Joachim Bergsträsser. "Dann können wir uns die Beratung gleich ganz sparen."

Thomas Ax wollte sich auf RNZ-Anfrage nicht an einer "öffentlich über die Zeitung geführten Diskussion" beteiligen, sondern nur an einer "sachbezogenen" Debatte. Die Initiative plant nun weitere Protestaktionen. Es wird also - auch in dieser Hinsicht - ein heißer Sommer.