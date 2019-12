Neckargemünd. (dpa-lsw/pol) Ein Einfamilienhaus im Neckargemünder Ortsteil Mückenloch ist nach einem Feuer nicht mehr bewohnbar. Das Erdgeschoss habe bereits komplett gebrannt, als die Feuerwehr eingetroffen sei, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Die Bewohner waren nicht Zuhause. Bei dem Brand, der am Samstagabend gegen 22.45 Uhr gemeldet wurde, gab es keine Verletzten.

Die Ursache war zunächst unklar. Als die Feuerwehr in der Almstraße eintraf, stand das Erdgeschoss des Hauses in Vollbrand, so die Polizei. Die Retter mussten die Tür aufbrechen, um an den Brandherd zu kommen. Die 54 Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehren aus Neckargemünd, Dilsberg und Mückenloch konnten die Flammen den Angaben zufolge schnell löschen.

Der Rauch zog bis in das Obergeschoss, sodass das komplette Haus derzeit nicht mehr bewohnbar ist.

Der Schaden beläuft sich auf etwa 100.000 Euro. Das Polizeirevier Neckargemünd hat die Ermittlungen übernommen.