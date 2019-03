Von Christoph Moll

Neckargemünd. "Wer hier trainiert, der kann auf jedem Platz spielen", sagt Moritz Endrich. "Umso schlechter die Bedingungen, desto geübter die Spieler." Der Zweite Vorsitzende der Neckargemünder Spielvereinigung übt sich in Galgenhumor. Die Rede ist vom stadteigenen "Elsenz-Sportplatz" an der Bundesstraße B45 am Stadtausgang Richtung Bammental. Auf diesem fühlt sich seit einiger Zeit ein Maulwurf wohl und verdirbt mit seinen Hügeln die Lust am Kicken. "Es ist kein gerader Pass möglich", ergänzt A-Jugend-Trainer Sebastian Bachmann. Doch der Maulwurf ist längst nicht das einzige Problem. Deshalb nimmt der Verein nun einen neuen Kunstrasenplatz in Angriff.

Hintergrund Hintergrund Der Europäische Maulwurf ist ein Säugetier und der einzige Vertreter aus der Familie der Maulwürfe in Mitteleuropa. Sein Körperbau ist an das Leben unter der Erde angepasst. Den Großteil ihres Lebens verbringen Maulwürfe in einem selbst gegrabenen Gangsystem nicht weit unter der Erdoberfläche. Ein Maulwurf kann bis zu sieben Meter pro Stunde graben. Die Erde [+] Lesen Sie mehr Hintergrund Der Europäische Maulwurf ist ein Säugetier und der einzige Vertreter aus der Familie der Maulwürfe in Mitteleuropa. Sein Körperbau ist an das Leben unter der Erde angepasst. Den Großteil ihres Lebens verbringen Maulwürfe in einem selbst gegrabenen Gangsystem nicht weit unter der Erdoberfläche. Ein Maulwurf kann bis zu sieben Meter pro Stunde graben. Die Erde schiebt er an die Oberfläche, wobei die Maulwurfhügel entstehen. Die schaufelförmigen vorderen Gliedmaßen eignen sich bestens zum Graben. Ein erwachsenes Tier kann 20 Zentimeter groß werden und 120 Gramm wiegen. Das Fell ist in der Regel grau. Maulwürfe haben kleine Augen, mit denen sie vermutlich aber lediglich hell und dunkel unterscheiden können. Sie orientieren sich über lange Tasthaare. Außerhalb der Paarungszeit im Frühjahr meiden sie den Kontakt zu Artgenossen. Maulwürfe ernähren sich von tierischer Nahrung wie Regenwürmern und halten keinen Winterschlaf. Sie werden maximal fünf Jahre alt. (cm)

"Ich hätte heute Abend hier Training", sagt Sebastian Bachmann und zeigt auf die Dutzenden Maulwurfhügel auf dem Platz. Zur Vorbereitung des Trainings gehört für den 51-jährigen Physiker an der Heidelberger Universität auch immer das "Glattziehen" der Maulwurfhügel. "Ich habe das mal am Tag vorher gemacht", erzählt der Trainer. "Am nächsten Morgen waren 20 neue Hügel da." Es ist eine Arbeit, die nicht jeder Jugendtrainer machen will, berichtet Moritz Endrich, der selbst die D-Jugend des Vereins trainiert. "Einige haben schon abgewunken und wegen der schlechten Bedingungen aufgehört", so der 40-jährige Inhaber einer Internetagentur.

Also was tun? Da Maulwürfe besonders geschützt sind, dürfen sie nicht getötet, wohl aber vertrieben werden. "Das wäre aber gar nicht sinnvoll", weiß Bachmann. "Dann würden die unterirdischen Gänge zusammenbrechen, weil sie nicht mehr instandgehalten werden." Der Schaden am Platz könnte dann noch größer werden. Für Fußball hat sich der Maulwurf noch nie interessiert. "Das Flutlicht wäre wohl auch zu dunkel, um ihn zu sehen", spricht Endrich ein weiteres Thema an. Denn: "Die Maulwurfhügel sind nur die Spitze der Probleme."

So habe sich schon einmal ein Schiedsrichter geweigert, ein Jugendspiel auf dem Platz anzupfeifen, weil er in "dunklen Ecken" nichts gesehen habe. Eine neue Flutlichtanlage - die Metallständer sind völlig verrostet - sei aber angesichts der weiteren Probleme nicht die Lösung. "Man kann dann zwar den Maulwurf erkennen, aber alle anderen Probleme bleiben", so Endrich.

Bauchschmerzen bereitet den Verantwortlichen auch der Hartplatz unterhalb des Kurt-Schieck-Stadions in Kleingemünd, der ebenfalls der Stadt gehört und auch von den Fußballern von "Blau-Weiß Neckargemünd" genutzt wird. Er ist einer der letzten seiner Art in der Region - und bei Fußballern unbeliebt. Einige Spieler seien sogar deshalb zu anderen Vereinen mit besseren Plätzen abgewandert. "Ein Hartplatz ist nicht mehr zeitgemäß", betont Moritz Endrich. "Da hilft auch kein super Trainer und kein gutes Klima im Verein." Gerade in der dunklen Jahreszeit ist er aber unverzichtbar, weil es im Stadion mit dem Naturrasenplatz kein Flutlicht gibt. "Wir müssen was tun", fasst Sebastian Bachmann zusammen. "So geht es nicht weiter."

Die Lösung könnte eine Umwandlung des Kleingemünder Hartplatzes in ein ganzjährig nutzbares Kunstrasenspielfeld sein. Das würde zwar die Probleme mit dem Elsenz-Platz an der B45 nicht lösen, aber die Trainingsbedingungen insgesamt verbessern. Kosten: etwa 400.000 Euro. Ein Betrag, den die Stadt alleine nicht stemmen kann. "Wir wissen um die finanzielle Situation von Neckargemünd und wollen diese nicht weiter belasten", sagt Endrich. "Die Stadt ist aber sehr offen für unser Anliegen." Deshalb hat der Verein vor Weihnachten eine Spendenaktion gestartet. Bisher kamen rund 25.000 Euro zusammen. Das Ziel sind 75.000 Euro. Darüber hinaus will der Verein Fördermöglichkeiten des Badischen Sportbundes in Anspruch nehmen und hofft auf die Unterstützung von weiteren Geldgebern wie zum Beispiel Stiftungen. Der Kunstrasenplatz soll auch der Jugend zugute kommen und auch andere Fußballvereine in der Stadt sollen ihn nutzen können, betont Endrich. Allein bei der Spielvereinigung treten etwa 250 Kinder und Jugendliche gegen den Ball.

Eine weitere Möglichkeit ist der Neubau eines Naturrasenplatzes auf dem städtischen Gelände des früheren Hochseilgartens neben dem Kurt-Schick-Stadion, was auch etwa 400.000 Euro kosten würde. Damit könnte der Verein auf den problembehafteten Elsenz-Platz verzichten und die Stadt könnte das Areal anders nutzen.

Die absolute Optimallösung aus Sicht des Vereins wäre allerdings beides: der Neubau eines Naturrasenplatzes neben dem Stadion und die Umwandlung des Hartplatzes in ein Kunstrasenspielfeld. Das würde dann insgesamt etwa 800.000 Euro kosten. Dafür wären weitere Geldgeber umso wichtiger. "In Kleingemünd würde dann ein echtes Sportzentrum entstehen", schwärmt Endrich. Und der Maulwurf könnte sich weiter austoben ...