Neckargemünd. (cm) Aufmerksame Autofahrer haben sie längst bemerkt: Rätselhafte Häufchen aus Steinen und Holzstücken säumen seit einiger Zeit die Bundesstraße B 45 am Stadtausgang von Neckargemünd in Richtung Bammental. Sie befinden sich auf dem Grünstreifen zwischen der Fahrbahn und der Elsenztal-Bahnlinie. Für was sind diese kniehohen Häufchen gut? Das wollte auch die RNZ wissen und forschte nach.

Erste Anlaufstelle war die Stadt. Diese teilte jedoch auf Anfrage der RNZ mit, dass es sich nicht um eine Maßnahme der Stadt handelte. Als dann unlängst leuchtend gelbe Hinweisschilder an den Holz- und Steinhäufchen auftauchten, war klar, dass diese von der Bahn errichtet wurden. Auf diesen Schildern steht nämlich, dass es sich um eine "Artenschutzmaßnahme der DB Netz AG", also der "Deutschen Bahn Netz AG", handelt. Außerdem wird auf den Schildern darauf hingewiesen, dass die Entnahme, Beschädigung und Zerstörung gegen das Bundesnaturschutzgesetz verstößt.

Direkt an der Bahnlinie wurden die Holz- und Steinhäufchen errichtet. Foto: Alex

Damit war allerdings noch nicht geklärt, welchem Zweck die Häufchen dienen sollen. Eine Anfrage bei der Bahn löste das Rätsel endgültig: "Zwischen Neckargemünd und Bammental wurde durch uns im Jahr 2019 ein Eidechsen-Habitat errichtet", berichtete eine Bahnsprecherin. Damit habe die Bahn eine Umweltschutzauflage für die Sanierung der Bahngleise zwischen Neckargemünd und Meckesheim und deren Untergrund im Juni des vergangenen Jahres erfüllt.

Damals sei eine sogenannte Planumsschutzschicht in den Gleisoberbau eingebaut worden. Diese dient als Tragschicht zwischen der Erde und dem Schotterbett, verteilt die Last durch Züge und leitet Regenwasser seitlich ab. So weicht der Untergrund nicht auf, was gefährlich werden könnte. Die Schicht schränkt allerdings den Lebensraum für Eidechsen ein, die sich zwischen den Schottersteinen wohlfühlen. Die Häufchen sollen ihnen nun einen Ersatzlebensraum bieten.

"Wir wissen, dass manche Pflanzen- und Tierarten gerade an unseren Bahnanlagen ideale Lebensbedingungen vorfinden", so die Bahnsprecherin. Deshalb fühlt sich die Bahn auch diesen Anwohnern verpflichtet: "Wir sehen uns in der Verantwortung, Lebensräume für schützenswerte Arten zu schaffen." Ob die Eidechsen den Weg in die Häufchen gefunden haben, ist nicht bekannt. Klar ist aber: Zwischen Bahnlinie und Bundesstraße dürften sie nicht leise und auch nicht ungefährlich leben ...