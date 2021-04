Neckargemünd. (cm) Nicht nur die geplante Neubebauung im Ortsteil Rainbach erhitzt derzeit die Gemüter in der Stadt am Neckar. Mit dem Feuerwehrhaus im Stadtteil Dilsberg sorgt ein weiteres Bauvorhaben für Ärger. Und der wurde in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates erneut laut.

Jürgen Bierther von der Bürgerinitiative gegen das Bauvorhaben meldete sich in der Bürgerfragestunde zu Wort. Er wollte von Bürgermeister Frank Volk wissen, wann dieser über die Kosten des Vorhabens informiere. Dies habe er längst getan, versicherte der Rathauschef. Die aktuellste Kostenschätzung gehe von 2,4 Millionen Euro für das Gebäude und 400 000 Euro für die Zuwegung durch das Landschaftsschutzgebiet aus. Bierther meinte, dass diese Angaben "ein Witz" seien. Er komme mit eigenen Berechnungen auf 3,7 Millionen Euro. Dies stimme nicht, meinte Volk. "Sie unterstellen mir fortlaufend Lügen und verbreiten wider besseren Wissens falsche Fakten", sagte er zu Bierther und fragte: "Wer verzögert den Bau, sodass alles teurer wird?"

Ebenfalls ums Geld ging es Karl Malik, der sich um die Haushaltslage der Stadt sorgte. Diese müsste dringend verbessert werden, meinte er. Die Stadt habe rund 70 000 Euro für die Ertüchtigung der Neckarriedkopfhütte ausgegeben und nehme jedes Jahr nur 1200 Euro an Pacht ein. "Ohne Pachtausfälle und Reparaturen hätte sich diese Investition in 54 Jahren rentiert – also im Jahr 2075", meinte Malik. Er wollte wissen, ob der Gemeinderat darüber informiert sei und zugestimmt habe. Dies beantwortete Volk mit einem "Ja", woraufhin Malik das Protokoll der Sitzung forderte. Ebenfalls 70 000 Euro habe der neue Fahrradabstellplatz am Freibad gekostet, so Malik. Er schlug vor, die Bürger für ihre "großzügige Spende" mit einer Tafel zu würdigen – und meinte die Steuergelder.

"Wer den Nutzen der Hütte an der Pacht festmacht und zudem vergisst, dass diese umsatzabhängig ist, hat eine sehr kurzfristige Sicht", entgegnete Volk. Die Wanderhütte schaffe einen Mehrwert und sei ein Ausflugsziel. Nicht nur Neckargemünder, sondern auch viele Menschen aus dem Umland würden diese mit Begeisterung nutzen. "Es ist eine sehr gute Investition, der der Gemeinderat zugestimmt hat", sagte Volk unter dem Tischklopfen der Stadträte. "Man kann nicht alles in Euro und Cent aufwiegen." Dies gelte auch für die Fahrradabstellanlage aus den 70er Jahren, die nicht mehr zeitgemäß gewesen sei. "Wir haben den Wunsch zur Sanierung aufgenommen", so Volk. "Das waren keine Spenden, sondern Unterhaltungsmaßnahmen."

Nun mischt auch noch die EU im Zoff ums Feuerwehrhaus mit

Neckargemünd-Dilsberg. (cm) "Wir werden es durchziehen", hatte Bürgermeister Frank Volk unlängst gesagt und den Baustart für das umstrittene Feuerwehrhaus im Stadtteil Dilsberg für kommenden November angekündigt. Eigentlich sollten die Arbeiten bereits seit dem vergangenen November laufen, doch das über zwei Millionen Euro teure Vorhaben verzögert sich durch mehrere Petitionen, zu denen die Stadt Stellungnahmen abgeben musste. Und diese brachten den Zeitplan mächtig ins Wanken. Wie jetzt bekannt wurde, ist aber wohl keineswegs sicher, dass es im Herbst wirklich losgeht. Denn Anwohner haben nun die Europäische Union eingeschaltet.

Die von etwa 100 Bürgern – nicht nur Anwohnern, sondern auch anderen Neckargemünder – unterzeichnete Petition thematisiert den "Schutz der Zauneidechsen und anderer bedrohter Tierarten laut FFH-Richtlinie sowie den Schutz des Geländes". Vor Kurzem erhielten die Anwohner nun ein Schreiben aus Brüssel von Dolors Montserrat, der Vorsitzenden des Petitionsausschusses des Europäischen Parlaments. Darin heißt es, dass die Petition geprüft und für zulässig erklärt wurde, da das Anliegen in den Tätigkeitsbereich der Europäischen Union falle. Der Ausschuss habe nun mit der Prüfung der Petition begonnen und die Europäische Kommission gebeten, "den Sachverhalt eingangs zu prüfen". Die Petition sei "in Anbetracht des Themas" außerdem an den Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit des Europäischen Parlaments weitergeleitet worden.

In der Petition wird unter anderem argumentiert, dass auf dem geplanten Gelände seltene und zum Teil auf der Roten Liste und somit stark gefährdete Arten wie die Zauneidechse, Fledermaus sowie "das bekannte Milan-Pärchen aus Neckarsteinach" anzutreffen seien. Der geplante Bau des neuen Feuerwehrhauses und die damit einhergehende Erschließung bedrohten sowohl den Lebensraum als auch das Überleben der Zauneidechse sowie gefährdeter Tierarten und würde "historisch sowie geologisch bedeutsames Gelände zerstören", heißt es in der Petition. Und: "Wir bitten Sie inständigst um Ihre Unterstützung, dieses Bauvorhaben zu verhindern."

Zur Zauneidechse wird argumentiert, dass diese durch die Versiegelung nahezu vollkommen ihr Habitat verlieren und zugrunde gehen würde. Die Population könne durch die geplante Umsiedlungsaktion "nicht zuverlässig geschützt werden". Diese könne das bestehende Habitat nicht ersetzen und sei "ein jämmerlicher Versuch, die Population zu retten".

Durch den Entzug der Nahrungsgrundlage würde das Überleben der Fledermäuse extrem gefährdet, heißt es weiter. Generell würden bedrohte Tier- und Pflanzenarten ihren Lebensraum verlieren und sterben. "Es darf nicht sein, dass monetäre Interessen und vermeidbare Bauvorhaben, zu denen es sehr gute Alternativen gibt, das Sterben und/oder Verschwinden so vieler Lebewesen herbeiführen sowie schützenswertes Gelände zerstören", heißt es.

Zudem wird mit Behauptungen argumentiert, denen die Stadt längst widersprochen hat. So zum Beispiel, dass eine Wäscherei für die Einsatzbekleidung der Feuerwehren "des gesamten Rhein-Neckar-Kreises" geplant sei.

Außerdem werden die bekannten Aspekte angeführt: Das geplante Feuerwehrhaus sei viel zu groß für die Wehr des Stadtteils. Es werden schließlich noch Alternativen wie ein Umbau der Tuchbleichenhalle und ein Zusammenschluss mit der Nachbarwehr in Mückenloch angeführt, die laut Stadt aber allesamt nicht in Frage kommen. Dass das Bauvorhaben nur am Alten Hofweg möglich sei, stimme nicht. "Die Stadt Neckargemünd sowie die Feuerwehr zeigen keinerlei Kompromissbereitschaft", wird kritisiert. "Ein unter dem tatsächlichen Verkehrswert der Stadt Neckargemünd angebotenes, voll erschlossenes und direkt an der Kreisstraße gelegenes Grundstück wurde abgelehnt." Die nun ins Auge gefassten Grundstücke seien nicht erschlossen, die Anbindung an die Kreisstraße sei nicht gegeben und solle in einer nicht einsehbaren Kurve erfolgen.

Bürgermeister Frank Volk hatte zuletzt mehrfach kritisiert, dass die Anwohner das Petitionsrecht "missbrauchen". Es handle sich nach wie vor um ein laufendes Verfahren. Der einzige Zweck sei, dieses zu verzögern. Die Feuerwehr hatte betont, dass der Neubau "dringend notwendig" sei.