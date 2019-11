Neckargemünd. (cm) Noch einmal draußen feiern in diesem Jahr – das geht beim Bohrermarkt in Neckargemünd. Das größte Volksfest in der Stadt am Neckar wirft bereits seine Schatten voraus: Das beheizte Festzelt unter der Friedensbrücke steht seit einigen Tagen und auch die schwimmende Brücke über die Elsenz ist errichtet. Der Startschuss für das fünftägige Fest fällt am Freitag, 8. November. Der Bohrermarkt beschließt den Reigen der Volksfeste in der Region.

Am Freitag geht es um 17 Uhr mit dem Abendbummel unter dem Motto „Altstadtglanz zum Bohrermarkt“ los. Die Geschäfte in der Altstadt sind bis 20 Uhr geöffnet. Der Gewerbeverein lässt in dieser Zeit den Marktplatz in verschiedenen Farben leuchten. Der offizielle Startschuss fällt dann um 19.30 Uhr beim Eröffnungsabend mit dem Fassbieranstich durch Bürgermeister Frank Volk und den neuen Festwirt Tilman Werner im Festzelt, das um 17 Uhr geöffnet wird. Es spielt der Musikzug Turnerbund aus Dilsberg. Von 20 bis 1 Uhr heizt die Band „Realusion“ beim Partyband ein.

Am Samstag öffnet das Festzelt um 11.30 Uhr. Um 14 Uhr startet an der Banngartenhalle der 46. Nationale Berglauf zum Königstuhl. Im Festzelt findet derweil von 14.30 bis 18 Uhr der Seniorennachmittag statt. Bürgermeister Volk begrüßt, sein Stellvertreter Jürgen Rehberger moderiert. Der Musikverein Trachtenkapelle aus Dilsberg sorgt für die Musik und es treten Gruppen der Neckargemünder Karnevalsgesellschaft (NKG) auf. Außerdem werden die ältesten Festteilnehmer geehrt. Von 20 bis 1 Uhr sorgt die Band „Sicherheitshalbe“ bei der Rock-Partynacht für Stimmung.

Am Sonntag geht es um 9 Uhr im Festzelt weiter. Nach dem ökumenischen Gottesdienst um 10 Uhr zum Thema „Sunday for Future“ gibt’s von 11.15 bis 14 Uhr Weißwurstfrühstück. Von 12 bis 16 Uhr präsentieren sich die örtlichen Gewerbetreibenden bei der Gewerbeschau. Anschließend spielt bis 19.30 Uhr die Band „Helga“, bevor von 19.30 bis 22 Uhr die Band „Cool Breeze“ aus Wiesloch den Partyabend bestreitet. Die Geschäfte in der Altstadt sind unterdessen von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Am Montag öffnet das Festzelt um 11.30 Uhr. Der Behörden- und Firmennachmittag geht von 12 bis 16 Uhr. Um 19.11 Uhr beginnt die Faschingsparty mit der NKG mit DJ Olli und der Übergabe des Rathausschlüssels – es ist schließlich der 11. November. Um 0 Uhr ist Feierabend.

Am Dienstag geht es um 11.30 Uhr im Festzelt weiter. Ab 12 Uhr ist Familientag bei den Fahrgeschäften. Von 15 bis 18 Uhr gibt es ein Kinderprogramm und von 18 bis 22 Uhr wird Livemusik geboten. Um 18.15 Uhr startet der Martinszug im Elsenzweg an der Ecke zur Évian-Brücke. Den Abschluss bildet das große Abschlussfeuerwerk um 19.30 Uhr.