Von Anna Haasemann-Dunka

Neckargemünd. Eigentlich hatte der Bauausschuss den Antrag auf Aufbau einer Photovoltaikanlage (PV-Anlage) auf dem Scheunendach in der Oberen Straße 19 in Dilsberg bereits im vergangenen Jahr befürwortet. Nun kam das Thema erneut auf die Tagesordnung in der jüngsten öffentlichen Sitzung: Das Landesdenkmalamt hatte nämlich seine Zustimmung für für eine solche Sonnenstromanlage versagt. Gleichzeitig regte die Behörde den Erlass einer Gestaltungssatzung an, um so alle Gebäude in der Bergfeste unter Denkmalschutz zu stellen.

Das Landesdenkmalamt war im Zuge der Ämterbeteiligung gehört worden. Unter Verweis auf den Paragrafen 172 des Bundesbaugesetzes, bei dem es um die Erhaltung baulicher Anlagen und der Eigenart von Gebieten geht, hatte die Behörden den Aufbau einer PV-Anlage für nicht genehmigungsfähig erachtet. Das Landesdenkmalamt berief sich vor allem auf den Absatz 3 des besagten Paragrafen: Die Genehmigung zur Errichtung der baulichen Anlage darf nur versagt werden, wenn die städtebauliche Gestalt des Gebiets durch die beabsichtigte bauliche Anlage beeinträchtigt wird. Und eben solch eine Beeinträchtigung liegt nach Ansicht des Landesdenkmalamts durch den geplanten Aufbau der PV-Anlage vor. Der Paragraf 172 komme nach Ansicht der Behörde deshalb zum Tragen, weil im Bebauungsplan keine Aussage zu diesen Anlagen zu finden ist.

"Das ist eine schwierige Entscheidung", merkte Bürgermeisterstellvertreter Jürgen Rehberger (FW) an, der die Sitzungsleitung innehatte. "Eigentlich müssten wir den Antrag ablehnen, aber wir haben schon unser Einvernehmen erteilt."

Von einer kontroversen Diskussion, die schon zuvor im Ortschaftsrat Dilsberg geführt worden war, berichtete denn auch Ortsvorsteher Karlheinz Streib (FW). Dabei stand die Erhaltung des Gesamtbilds der Bergfeste den erforderlichen Veränderungen für mehr Klimaschutz durch erneuerbare Energien gegenüber. Entsprechend knapp fiel im Ortschaftsrat die Entscheidung zugunsten der PV-Anlage mit drei Ja- und zwei Nein-Stimmen sowie zwei Enthaltungen aus. In diesem Zusammenhang verwies Streib auch auf die Weiterentwicklung von sogenannten Solar-Dachziegeln, die in Form und farblicher Gestaltung heutigen Dächern näher kämen.

"Kein Mensch zwingt uns, so eine Satzung zu erlassen", argumentierte Thomas Schmitz (Grüne). Er vertrat die Auffassung, dass man auf denkmalschützerische Belange schon in der Vergangenheit Rücksicht genommen habe. Die Anlage sei von der Unteren Straße her nicht einsehbar und die Ansicht des Dilsbergs durch die PV-Anlage überhaupt nicht beeinträchtig. "Wir müssen wegkommen von fossilen Energien und dazu alles was geht ermöglichen", unterstützte auch Lillianne Linier (SPD) diese Auffassung. "In welchem Jahrhundert wollen wir leben", plädierte auch Joachim Bergsträsser (SPD) für mehr Klimaschutz und für den Bau von PV-Anlagen an dieser Stelle.

Felix Konrad (Grüne) wies darauf hin, dass die PV-Anlage auf dem Scheunendach nach ihrer Laufzeit in 20 bis 30 Jahren wieder abgebaut werden könne und somit keine unwiederbringliche Veränderung darstelle. Er regte an, die bereits für die Altstadt eingesetzte Kommission solle sich auch mit den Rahmenbedingungen für Solar-/PV-Anlagen in der Bergfeste befassen.

Karlheinz Streib (FW) stellte noch einmal sein persönliches Dilemma dar: "Wir brauchen alternative Energien, aber mit unserer Zustimmung schaffen wir auch einen Präzedenzfall – wir betreten einen Weg, den wir nie mehr verlassen können." Er machte auch zu früheren Ablehnungen von Dachflächenfenstern einen Widerspruch aus. Verärgert zeigte sich Giuseppe Fritsch (parteilos) über fast ein halbes Jahr verstrichene Zeit seit der Stellungnahme des Landesdenkmalamts.

In der Abstimmung enthielten sich vier Ausschussmitglieder. Die anderen zwölf anwesenden Mitglieder befürworteten den Bau der PV-Anlage an dieser Stelle.