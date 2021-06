Von Christoph Moll

Neckargemünd. Der RNZ-Artikel über die Versetzung des Ortsschildes hat bei Peter Treibel Erinnerungen geweckt. Erinnerungen an das Jahr 1977 – und zwar keine schönen. Damals war es an den Einmündungen der Straßen Im Spitzerfeld und Am Kalkbrunnen in die Wiesenbacher Straße zu einem schrecklichen Unfall gekommen. Ein Neunjähriger sei "von einem zu schnell nach Neckargemünd einfahrenden Fahrzeug erfasst und getötet" worden, erinnert sich Treibel. "In der Folge dieses schrecklichen Unfalls wurde die Errichtung eines Kreisverkehrs diskutiert, aber aus Kostengründen verworfen", so der Neckargemünder, der in der französischen Partnerstadt Évian-les-Bains lebt. "Zur Reduzierung der Unfallgefahr wurde damals aber das Ortseingangsschild weiter in Richtung Wiesenbach versetzt, wo es seither stand." Durch das Versetzen des Ortsschildes sei die Unfallgefahr nun wieder näher gekommen, meint Treibel.

Bekanntlich hatte das Landratsamt das Ortsschild am Stadteingang von Wiesenbach kommend rund 400 Meter näher an die Bebauung versetzt, weshalb Anwohner nun unter mehr Lärm leiden. Autofahrer bremsen und beschleunigen dadurch näher an der Bebauung. Jahrelang stand das Ortseingangsschild an der Kreisstraße auf einer Kuppe in Höhe der ersten Neckargemünder Häuser. Das zuständige Landratsamt hatte auf RNZ-Nachfrage auf die Verwaltungsvorschrift zu "Verkehrszeichen 310 Ortstafel" verwiesen. Nach dieser seien die Zeichen in der Regel dort anzuordnen, "wo ungeachtet einzelner unbebauter Grundstücke die geschlossene Bebauung auf einer der beiden Seiten der Straße für den ortseinwärts Fahrenden erkennbar beginnt". Eine geschlossene Bebauung liege vor, wenn die anliegenden Grundstücke von der Straße erschlossen werden. Und in Neckargemünd ist dies nach Ansicht der Behörde erst kurz vor der ersten Kreuzung der Fall.

Stadtsprecherin Petra Polte berichtete, dass das Ortsschild nach Unterlagen der Stadt im Jahr 1984 schon am jetzigen Standort stand. "2003 wurde das Ortsschild auf Antrag der Stadt Neckargemünd an die Kuppe versetzt", so Polte.

"Ob die Ortstafel 1977 nach einem Unfall versetzt wurde, kann aus den noch zur Verfügung stehenden Akten nicht mehr nachvollzogen werden", teilte Silke Hartmann, Sprecherin des Landratsamtes, auf RNZ-Anfrage mit. Am bisherigen Standort würden die bereits erwähnten Voraussetzungen eindeutig nicht vorliegen. "Von daher kommt ein Rückbau nicht in Betracht", so Hartmann. "Ob ergänzende verkehrsrechtliche Maßnahmen erforderlich sind, wird aktuell geprüft." Die Verkehrsüberwachung des Rhein-Neckar-Kreises habe im Bereich des Ortseingangs bereits eine Messstelle eingerichtet, um mit regelmäßigen Kontrollen die gefahrenen Geschwindigkeiten zu überwachen. Deren Auswertung und eine Befassung in der Verkehrskommission seien vorgesehen. "Die Unfallsituation am Ortseingang von Wiesenbach kommend ist in Bezug auf die gefahrenen Geschwindigkeiten laut polizeilicher Unfallauswertung jedenfalls unauffällig", so Hartmann.

"Äußerst ungünstig"

Versetztes Ortsschild: Bürgermeister will aktiv werden

Neckargemünd. (cm) Auch in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates war das Ortsschild am Ortseingang von Wiesenbach kommend (siehe Artikel rechts) ein Thema. Ein Bürger beschwerte sich, dass Radler hier nicht geschützt seien. Bürgermeister Frank Volk erinnerte daran, dass es zuletzt im Jahr 2017 um den Bau eines Kreisels an den Einmündungen der Straßen Im Spitzerfeld und Am Kalkbrunnen in die Wiesenbacher Straße ging. "Damals haben die Verantwortlichen von Rhein-Neckar-Kreis und Polizei übereinstimmend moniert, dass das Ortsschild falsch steht", berichtete er. Über drei Jahre sei dann nichts passiert: "Wir dachten, dass das in Vergessenheit geraten ist – und waren überrascht, als es nun versetzt wurde", so Volk. "Wir halten dies für äußerst ungünstig."

Der Bürger regte an, auf dem an der Fahrbahn verlaufenden Radweg nach Wiesenbach ein paar Bischofsmützen aufzustellen, damit Autofahrer den Radweg am Ortsausgang erkennen. Volk versprach, den Hinweis aufzunehmen.

"Mein Telefon stand zuletzt nicht mehr still", berichtete Bernd Jahnke, Vorsitzender des Stadtteilvereins Wiesenbacher Tal. "Ich verstehe die Beschwerden der Anwohner." Auch als noch Tempo 50 galt, habe es Probleme mit rasenden Motorradfahrern gegeben. Jahnke bat darum, Mittel und Wege zu suchen, um wieder zu Tempo 50 zu gelangen.

Tempo hat sich kaum erhöht

"Die Stadt hat keinerlei Recht, verkehrsrechtliche Anordnungen zu treffen", betonte Volk. Geschwindigkeitsmessungen vor und nach dem Versetzen des Ortsschildes hätten gezeigt, dass sich die Durchschnittsgeschwindigkeit bei 85 Prozent aller Fahrzeuge nur um zwei Kilometer pro Stunde erhöht habe – obwohl nun Tempo 70 statt 50 gilt. Die Erklärung: Die Durchschnittsgeschwindigkeit lag vorher schon bei 67 statt 50. "Ich werde mich aber dafür einsetzen, dass das Ortsschild wieder versetzt wird, um die Anwohner zu schützen", so Volk. Möglicherweise lasse sich ab der Kuppe Tempo 50 anordnen und das Ortsschild an der neuen Stelle belassen. "Rein rechtlich hat der Rhein-Neckar-Kreis leider Recht", so der Bürgermeister. "So schlecht es für die Anwohner auch ist."

"Das Ortsschild ist nicht das Problem, sondern die gefahrene Geschwindigkeit", betont Jahnke auf RNZ-Nachfrage. Seit Jahren bemühe sich der Stadtteilverein um eine Geschwindigkeitsreduzierung an der gefährlichen Kreuzung mit schon zahlreichen Unfällen. Diskutiert worden seien ein Kreisel und eine stärkere Verschwenkung der Straßenführung, wozu auch schon Pläne von der Stadt erstellt worden seien.

"Die neue Regelung stößt auf absolutes Unverständnis", so Jahnke. In Neckargemünd und in zahlreichen weiteren Orten würden über 30er-Zonen in Wohngebieten diskutiert, Lärmgutachten erstellt und die Klimaschutzziele verschärft – und jetzt komme eine Reglung, die allen vernünftigen Vorstellungen widerspreche. Der Stadtteilverein werde sich mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln dafür einsetzen, dass diese Regelung zurückgenommen wird.