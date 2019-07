Von Christoph Moll

Neckargemünd. Die neuerliche Sanierungsaktion an der Bundesstraße B37 in den Ortsdurchfahrten von Neckargemünd und Kleingemünd wird immer kurioser: Erst waren die Arbeiten für diese Woche angekündigt. Von Montag bis Freitag sollten wellige Abschnitte der Fahrbahn ausgebessert werden. Das erwartete Verkehrschaos blieb aber überraschend aus. Denn am Montag war weit und breit kein Bauarbeiter zu sehen. Wegen Erkrankungen bei der Baufirma mussten die Arbeiten verschoben werden. Nun kommt heraus: Der auffällig wellige Bereich in der Bahnhofstraße bleibt, wie er ist. Es werden nur drei kleine Abschnitte ausgebessert.

Zur Erinnerung: Bereits kurz nach dem Ende der über sieben Monate dauernden Sanierung im Januar 2018 bemerkten Autofahrer in der Bahnhofstraße zwischen dem Stadteingang von Schlierbach kommend und dem Bahnhof Wellen in der Fahrbahn. In diesem Abschnitt waren die Bedingungen für das Asphaltieren nicht optimal: Die Arbeiten hatten aus Zeitgründen und wegen des starken Verkehrs am Tag nachts stattgefunden. Bei regennasser Straße sind die Unebenheiten im Asphalt bis heute mit bloßem Auge zu erkennen.

Die Neckargemünder Ortsdurchfahrten werden wieder zur Baustelle. Hier wird es in der kommenden Woche wohl zu Verkehrsbehinderungen kommen. Grafik: RNZ-Repro

Als die Behörden in der vergangenen Woche die Arbeiten ankündigten, sah es so aus, als würden diese Wellen endlich verschwinden. Auf einer Karte waren fast die kompletten Ortsdurchfahrten von Neckargemünd und Kleingemünd als Sanierungsfälle markiert. Auf einer korrigierten Karte sind nun nur noch drei etwa fünf bis 15 Meter lange Bereiche übrig geblieben, in denen die Fahrbahn korrigiert werden soll: am Stadteingang von Schlierbach kommend, zwischen der großen Kreuzung und der Friedensbrücke sowie in Kleingemünd an der Einmündung der Bergstraße in die Neckarsteinacher Straße.

Hier soll nun von Mittwoch bis Freitag, 17. bis 19. Juli, jeweils von 8.30 bis 15.30 Uhr gearbeitet werden. Die Fahrbahn wird entweder verengt oder halbseitig gesperrt.

Und warum ist die Bahnhofstraße doch kein Sanierungsfall? "Es wurden Unebenheiten festgestellt, die aber eine Erneuerung der Fahrbahndecke nicht erforderlich machen", teilte Irene Feilhauer vom Regierungspräsidium in Karlsruhe auf RNZ-Anfrage mit.

"Es gab lediglich punktuell minimale Überschreitungen des Toleranzbereiches." Eine Sanierung wäre "unverhältnismäßig", so die Sprecherin. In den drei genannten Bereichen seien aber "Senken" vorhanden. Diese sollen nun beseitigt werden - wenn die Bauarbeiter gesund sind ...