Von Thomas Seiler

Neckargemünd. Auf dem Gelände der abgerissenen Aral-Tankstelle an der Bundesstraße B 37 können eine Waschstraße und zusätzlich ein Backshop samt Café gebaut werden. Das geht aus der Zustimmung des Ausschusses für Bau, Umwelt und Verkehr hervor. Mit einem entsprechenden Antrag beschäftigte sich das Gremium nun bereits zum zweiten Mal.

Diesmal hatte die "Waschpark Neckargemünd GmbH" den Antrag zur Bebauung der Fläche am Stadteingang aus Richtung Schlierbach eingereicht. Momentan klafft an der Stelle noch eine Baulücke an der in die Bahnhofstraße übergehenden B 37, die dort parkende Busse benutzen.

Schon vor einem Jahr hatte die "Schreider GmbH", hinter der sich wie wohl jetzt wiederum die Eigentümerfamilie versteckt, das Ansinnen eines Waschparks mit mehreren Waschboxen zur Selbstbedienung eingereicht und dafür eine Genehmigung erhalten. Doch bereits kurze Zeit später die überraschende Wende: Jener Bauantrag wurde bei der Baurechtsbehörde des Rhein-Neckar-Kreises zurückgezogen. In der Folge standen wilde Spekulationen über mögliche Alternativen im Raum, die nun mit dem jüngsten Plazet des Gremiums wohl ihr Ende fanden.

Laut der städtischen Fachbereichsleiterin Susanne Lutz entstehen zu den Bahngleisen hin eine Waschstraße inklusive Selbstbedienungswaschplatz sowie überdachte Serviceplätze für die Staubsaugerpflege. In Richtung Bahnhofstraße kommt – neben den entsprechenden Stellplätzen – ein Laden der durch eine Werbesäule angekündigten Bäckerei Görtz, wobei sich hier noch ein Café integriert.

Zu den zwei Gegenstimmen gegenüber den sechs Befürwortern zählte neben Petra Groesser (Grüne) auch Giuseppe Fritsch (fraktionslos). Er zeigte sich nämlich überrascht, dass sich nun gegenüber dem ersten Antrag das Grundstück vergrößert habe und vermutete zusätzlich reines "Chaos" bei den Öffnungszeiten bis 22 Uhr. Und für die Grünen-Rätin erschloss sich nach wie vor nicht, weshalb es überhaupt zu einer Anlage zum Autowaschen komme. Im Gegensatz zu ihrem Fraktionskollegen Thomas Schmitz, der eine andere Einstellung zum Reinigen von Fahrzeugen besaß, begründete Groesser nochmals ihr Veto. Sie sprach sich allerdings wie Schmitz auch für das Ansiedeln von Gewerbe aus.

Jens Hertel (SPD) erkannte dagegen genauso wie Marco La Licata (Linke) keinerlei Gründe, weshalb man in einem Gebiet, das aus seiner Sicht "Mischnutzung" aus Gewerbe und Wohnen zulasse, ein solches Projekt ablehnen müsse. Und er fügte hinzu, dass es "Autos noch eine Weile geben" werde und gerade Pendler das Angebot nutzen könnten.

Darüber hinaus erwähnte Fachbereichsleiterin Lutz vor der positiven Abstimmung, dass mit dieser eingeschossigen Maßnahme "nichts Außergewöhnliches" auf die Umgebungsbebauung zukomme, hier Gewerbe sowieso möglich sei und es zuvor schon eine Tankstelle mit Ein- und Ausfahrten gegeben habe. Deshalb sah sie auch keine Nachteile für den sich in der Nähe befindlichen Blitzer.